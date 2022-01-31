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Ольга Серябкина сплагиатила трек у Ивана Дорна? (голосование)

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 16:00
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В Сети активно обсуждают схожесть новой песни Ольги Серябкиной с давним хитом Ивана Дорна. Действительно ли певица сплагиатила трек, делитесь мнением!
Новый трек Ольги Серябкиной угодил в скандал
Новый трек Ольги Серябкиной угодил в скандал / Фото: открытые источники

В Сети назревает новый скандал в связи с выходом нового трека Ольги Серябкиной. Судя по отзывам в Сети, многие считают, что новая песня "Синий цвет твоей любви" экс-солистки SEREBRO очень похожа на хит прежних лет Ивана Дорна "Бигуди". В конце материала предлагаем вам поделиться своим мнением и проголосовать.

Еще недавно имя Ольги Серябкиной появлялось в новостях в основном в связи с появлением на свет ее ребенка. Но молодая мама решила долго не засиживаться в декрете и уже активно трудится на музыкальном поприще.

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Якобы артистка при создании вдохновлялась творчеством украинского артиста, из-за чего сейчас получает свою порцию критики.

Ольга Серябкина теперь в центре внимания
Ольга Серябкина теперь в центре внимания / Фото: instagram.com/seryabkina

Сравните трек этих двух артистов.

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Песня Ольги Серябкиной – "Синий цвет твоей любви"

Песня Ивана Дорна – "Бигуди"

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Предлагаем вам поделиться своим мнением.

Также сегодня у всех на устах новости о том, что Роман Сасанчин с семьей заболели коронавирусом.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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