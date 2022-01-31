Ольга Серябкіна сплагіатила трек у Івана Дорна? (голосування)

У Мережі назріває новий скандал у зв'язку із виходом нового треку Ольги Серябкіної. Судячи з відгуків у Мережі, багато хто вважає, що нова пісня "Синий цвет твоей любви" екс-солістки SEREBRO дуже схожа на хіт колишніх років Івана Дорна "Бигуди". Наприкінці матеріалу пропонуємо вам поділитися своєю думкою та проголосувати.
Ще недавно ім'я Ольги Серябкіної з'являлося в новинах здебільшого у зв'язку з появою на світ її дитини. Але молода мама вирішила довго не засиджуватись у декреті і вже активно працює на музичній ниві.
Нібито артистка під час створення надихалася творчістю українського артиста, через що зараз отримує свою порцію критики.
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Порівняйте трек цих двох артистів.
Пісня Ольги Серябкіної – "Синий цвет твоей любви"
Пісня Івана Дорна – "Бигуди"
Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.
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