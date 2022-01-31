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Ольга Серябкіна сплагіатила трек у Івана Дорна? (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 16:00
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У Мережі активно обговорюють схожість нової пісні Ольги Серябкіної із давнім хітом Івана Дорна. Чи справді співачка сплагіатила трек, поділіться думкою!
Новий трек Ольги Серябкіної потрапив у скандал
Новий трек Ольги Серябкіної потрапив у скандал / Фото: открытые источники

У Мережі назріває новий скандал у зв'язку із виходом нового треку Ольги Серябкіної. Судячи з відгуків у Мережі, багато хто вважає, що нова пісня "Синий цвет твоей любви" екс-солістки SEREBRO дуже схожа на хіт колишніх років Івана Дорна "Бигуди". Наприкінці матеріалу пропонуємо вам поділитися своєю думкою та проголосувати.

Ще недавно ім'я Ольги Серябкіної з'являлося в новинах здебільшого у зв'язку з появою на світ її дитини. Але молода мама вирішила довго не засиджуватись у декреті і вже активно працює на музичній ниві.

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Нібито артистка під час створення надихалася творчістю українського артиста, через що зараз отримує свою порцію критики.

Ольга Серябкіна тепер у центрі уваги
Ольга Серябкіна тепер у центрі уваги / Фото: instagram.com/seryabkina

Порівняйте трек цих двох артистів.

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Пісня Ольги Серябкіної – "Синий цвет твоей любви"

Пісня Івана Дорна – "Бигуди"

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Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Також сьогодні у всіх на вустах новини про те, що Роман Сасанчин із сім'єю захворіли на коронавірус.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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