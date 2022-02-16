Орландо Блум покатался без трусов, а Леди Гага подчеркнула пухлый живот: ТОП-5 фото папарацци

Иногда звезды предстают в объективе камеры не в очень прекрасном виде. Показываем ТОП-неудачных фото кумиров миллионов

Звезды, которых папарацци застали врасплох. / Фото: Instagram

Мы уже вспоминали о Мадонне и Бритни Спирс, которых часто неожиданно застают папарацци. Смотря эти фото, создается впечатление, что знаменитости на красных дорожках и в реальной жизни – это разные люди.

Да, на публике артисты всегда стараются выглядеть безупречно, а вот в обыденности они не заморачиваются над внешним видом.

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Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 случаев, когда фотографы застали знаменитостей врасплох. Посмотрим, что из этого вышло.

Памела Андерсон

Звезду "Спасателей Малибу" папарацци поймали во время похода за покупками. Она была в обтягивающей майке и белых мини-шортиках. Бывшая эталонная блондинка выглядела не очень то хорошо. Что поделаешь, возраст дает о себе знать.

Памела Андерсон / Фото: Instagram

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Леди Гага

Случайные встречи певицы из папарацци – всегда не слишком удачные кадры. Звезду поймали во время прогулки. Вероятно, артистка немного поднабрала во время карантина – ее кругленький живот четко подчеркивал топ. Вряд ли Гага показала бы себя с такого ракурса на светской тусовке.

Леди Гага / Фото: Instagram

Орландо Блум

Звезда "Пиратов Карибского моря" попал в объективы фотографов во время каникул с любимой Кэти Перри в Италии. Наверное, голливудский актер подумал: "Не надо стесняться" и пошел на людный пляж совсем голым. Судя по фото, певицу ничуть не смущала нагота Блума – она спокойно загорала.

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Орландо Блум / Фото: Instagram

Селена Гомес

Неужели это Селена? Спросили бы фаны певицы, увидев фото пухляшки Гомес на яхте. Наверное, звезда никак не может прийти в себя после тяжелой болезни и снова стать той эффектной и стройной брюнеткой, которую ее помнят поклонники.

Селена Гомес / Фото: Instagram

Леонардо Ди Каприо

Покоритель женских сердец часто становится звездой папарацци. Похоже, что Лео уже привык к фотографам и иногда может их порадовать, показывая смешные гримасы. Однажды Лео застали во время отдыха с девушкой Камиллой Морроне на яхте у побережья Франции. Наверняка Камиллу такая выходка любимого смутила.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Instagram

Да, звезды тоже люди. И в жизни они не носят смокингов и роскошных платьев и отказываются от мейков и каблуков.

Напомним, недавно в Сети появились фото беременной Рианны.