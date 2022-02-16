Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Орландо Блум покатався без трусів, а Леді Гага підкреслила пухлий живіт: ТОП-5 фото папараці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 17:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Часом зірки постають в об'єктиві камери не у зовсім прекрасному вигляді. Показуємо ТОП-невдалих світлин кумирів мільйонів
Зірки, яких папараці застали зненацька.
Зірки, яких папараці застали зненацька. / Фото: Instagram

Ми вже згадували про Мадонну та Брітні Спірс, яких часто зненацька застають папараці. Дивлячись ці фото, складається враження, що знаменитості на червоних доріжках та у реальному житті – це різні люди.

Так, на публіці артисти завжди намагаються виглядати бездоганно, а ось у буденності вони не заморочуються над зовнішнім виглядом.

Реклама

Сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 випадків, коли фотографи застали знаменитостей зненацька. Глянемо, що з цього вийшло.

Памела Андерсон

Зірку "Рятувальників Малібу" папараці спіймали під час походу за покупками. Вона була в майці та у білих мінішортиках. Так, колишня еталонна блондинка мала не дуже добрий вигляд. Що ж зробиш, вік дає про себе знати.

Памела Андерсон
Памела Андерсон / Фото: Instagram

Реклама

Леді Гага

Випадкові зустрічі співачки з папараці – завжди не надто вдалі кадри. Зірку спіймали під час прогулянки. Ймовірно, артистка трохи набрала під час карантину – її кругленький живіт чітко підкреслював топ. Навряд чи Гага показала б себе з такого ракурсу на світській тусовці.

Леді Гага
Леді Гага / Фото: Instagram

Орландо Блум

Зірка "Піратів Карибського моря" потрапив до об'єктивів фотографів під час канікул із коханою Кеті Перрі в Італії. Напевно, голлівудський актор подумав: "Не треба соромитися" і пішов на людний пляж геть голим. Судячи з фото, співачку анітрохи не бентежила нагота Блума – вона спокійно засмагала.

Реклама

Орландо Блум
Орландо Блум / Фото: Instagram

Селена Гомес

Невже це Селена? Запитали б фани співачки, побачивши фото Гомес на яхті, яка розповніла. Напевно, зірка ніяк не може оговтатися після важкої хвороби й знову стати тією ефектною та стрункою брюнеткою, яку її пам'ятають шанувальники.

Селена Гомес
Селена Гомес / Фото: Instagram

Леонардо Ді Капріо

Підкорювач жіночих сердець часто стає зіркою папараці. Схоже, що Лео вже звик до фотографів й іноді може їх повеселити, показуючи смішні гримаси. Одного разу Лео застали під час відпочинку з дівчиною Каміллою Морроне на яхті біля узбережжя Франції. Напевно Каміллу така витівка коханого збентежила.

Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Фото: Instagram

Так, зірки теж люди. І у житті вони не носять смокінгів та розкішних суконь й відмовляються від мейків і підборів.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явились фото вагітної Ріанни.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти