Олігарх, мотоцикліст, банщик: як змінювалися смаки на чоловіків у Анастасії Волочкової

Новини про нові романи Анастасії Волочкової з'являються чи не щомісяця, інколи і частіше. Не пропустіть цікаву інформацію про особисте життя зірки балету

Кохані чоловіки Анастасії Волочкової / Фото: открытые источники

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про те, що Анастасія Волочкова повернулася до колишнього. Зважаючи на те, який резонанс викликала новина, ми вирішили розповісти про інших чоловіків балерини, з якими вона свого часу будувала стосунки.

Головні романи Анастасії Волочкової

Фарух Рузіматов

Анастасія Волочкова називає своїм першим коханням свого партнера по "Лебединому озеру" – Фаруха Рузіматова. На той момент зірці було 19 років. В інтерв'ю артистка зізнавалася, що була у захваті від Фаруха та його пластики. Її також підкорила його благородна краса. Але ці стосунки довго не продовжилися. За словами балерини, втрутилася її мати, якій хлопець зовсім не подобався. Вона зробила все, щоб розлучити пару.

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Анастасія Волочкова та Фарух Рузіматов / Фото: uznayvse

Джим Керрі

Для багатьох інформація про цей роман стане справжнім відкриттям. Але, за словами Анастасії Волочкової в інтерв'ю "Осторожно, Собчак!", Джим Керрі був у її житті. Балерина розповідала Ксенії Собчак, що їхнє знайомство відбулося у 2003 році. Дізнавшись про те, що Волочкова танцювала у балеті "Жизель", він узяв літак із Лос-Анджелеса і прилетів до Москви. За словами балерини, вони товаришували п'ять років, а потім почали зустрічатися. Але стосунки ні до чого не привели, тому що артистка не планувала покидати Росію, а Керрі – Голлівуд.

Анастасія Волочкова та Джим Керрі / Фото: popcornnews.ru

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В'ячеслав Лейбман

За чутками, бізнесмена В'ячеслава Лейбмана Анастасія Волочкова відбила у Ксенії Собчак. Нібито цей факт і став яблуком розбрату у відносинах двох відомих блондинок. Це були короткострокові стосунки, які пізніше Волочкова почала з якоїсь причини заперечувати.

Анастасія Волочкова та Ксенія Собчак / Фото: vokrug.tv/

Сулейман Керімов

Стосунки з олігархом Сулейманом Керимовим стали для Анастасії знаковими. У багатьох своїх інтерв'ю артистка називає чоловіка головним коханням свого життя. Їхні стосунки зав'язалися на початку нульових, але вже 2003-го вони розлучилися, знову ж таки не в останню чергу завдяки матері.

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Тоді багатий коханий подарував Анастасії розкішну квартиру у центрі Москви і навіть забезпечив охороною. Від коханого чоловіка балерина завагітніла, але не змогла зізнатися йому в цьому. Причиною стали його слова про те, що у разі їхнього розлучення він відправить дитину в інше місто до його родичів. Але обставини склалися так, що Волочкова на другому місяці вагітності перенесла викидень. Потім вони з Керимовим розлучилися, його вона вважає винним у тому, що її "прибрали" з Большого театру, нібито це була його помста.

Анастасія Волочкова та Сулейман Керімов / Фото: открытые источники

Ігор Вдовін

Бізнесмен Ігор Вдовін зміг подарувати Анастасії Волочковій казку у вигляді розкішного весілля. Урочистість відгриміла 2007 року, а до цього вони стали батьками доньки Аріадни. Як виявилося, офіційного розпису з доктором юридичних наук та підприємцем Ігорем Вдовіним не було. Цей союз розпався вже за рік після гарного весілля. А потім стало відомо, що Ігор Вдовін позичив у балерини величезні суми грошей, через що Волочкова 2019-го навіть повідомляла в поліцію.

Анастасія Волочкова та Ігор Вдовін / Фото: открытые источники

Бахтіяр Салімов, Чермен Дзотов

Бахтіяр Салімов також періодично спливає в ностальгічних інтерв'ю чи публікаціях Волочкової. Він був керівником компанії з нафтових транспортувань. Вони познайомились на День святого Валентина під час гастролей. Фанати артистки не здогадувалися про цей роман. І лише коли трапилася сварка між ним та Черменом Дзотовим, у Мережі дізналися про ці стосунки.

Анастасія Волочкова та Бахтіяр Салімов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Ім'я Чермена Дзотова ви могли чути у зв'язку з тим, що він оприлюднив еротичні фотографії Волочкової. Сам Чермен згодом говорив, що його "підставив секс-тренер Алекс Леслі".

Анастасія Волочкова та Чермен Дзотов / Фото: открытые источники

Володимир Снігірьов

У житті балерини був харизматичний мотоцикліст Володимир Снігірьов. Про нього артистка розповіла публіці восени 2021 року. Чоловік був на 7 років молодший за Анастасію і дуже трепетно до неї ставився. З невідомих причин ці стосунки також закінчилися.

Анастасія Волочкова та Володимир Снігурів / скріншот з Інстаграм

Сергій Кузнєцов

Роман із Сергієм Кузнєцовим поспішно почався і так само закінчився. З чоловіком, банщиком, зірка балету познайомилася на шоу "Давай одружимося". Вони встигли разом відзначити Новий рік та провести незабутню відпустку на Мальдівах. Але нещодавно стало відомо про їхнє розставання. Причиною розриву Волочкова назвала лицемірство, зраду та бажання пропіаритися на їхньому романі з боку Кузнєцова. Сам же Кузнєцов сказав, що Анастасія зробила вчинки, за які він її не може пробачити.

Анастасія Волочкова та Сергій Кузнєцов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Зараз же всі тільки й кажуть, що Анастасія Волочкова повернулася до колишнього коханого Олега.

Анастасія Волочкова та Олег / Фото: instagram.com/volochkova_art

Ми продовжуємо стежити за захоплюючими перипетіями у житті Анастасії Волочкової.