Пэрис Хилтон исполняется 41: как с годами менялась светская львица?

В день рождения знаменитой блондинки вспоминаем ее образы, в которых прослеживается ее личная эволюция

У Пэрис Хилтон сегодня день рождения / Фото: Getty Images, instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон – главный символ нулевых, которая у всех ассоциируется с гламуром, тусовками, розовым цветом, обилием страз и украшений, а также шлейфом скандалов, который тянется везде, где появляется знаменитая блондинка. Но годы идут, наследница отельной империи сильно повзрослела и даже успела выйти замуж. За эти годы изменился и стиль звезды. В день рождения Пэрис Хилтон об этом рассказываем далее.

Как менялась Пэрис Хилтон

Как бы кто ни относился к Пэрис Хилтон, а ее влияние на моду 2000-х отрицать сложно. Эксперты говорят, что сейчас наблюдается возрождение моды того времени. Поэтому вы точно заметите по следующим фото, как многое из нарядов звезды старались повторить тогда и как новые тренды ориентируются на ее образы в нулевые.

Реклама

Пэрис Хилтон

В самом начале 2000-х Пэрис Хилтон – это живая Барби. Засилье розового в одежде, откровенные наряды, подчеркивающие длину ног, сумасшедшее декольте в сочетании с диадемами – наряды как для вечеринок, так и для походов по бутикам.

Пэрис всегда делала ставку на розовое / Фото: Getty Images

Обладая шикарной фигурой и получив модельный опыт, Пэрис Хилтон только убедилась в том, что если есть, что показать, не надо стесняться. Поэтому наряды были соответствующими.

Реклама

Светская львица всегда любила носить все лучшее сразу / Фото: Getty Images

Чуть позже последовала эпоха супернизких джинсов, который сейчас снова в моде. Пора доставать из закромов старые запасы: низкая посадка снова в моде. К ним идеально подойдут короткие топы или верх от купальника вместо них.

Пэрис в 2000-е – законодательница моды

После выхода на экраны телешоу "Простая жизнь" Пэрис Хилтон вместе с подругой Николь Риччи начинает для себя новую эру. В обиходе теперь розовые костюмы со стразами, сумочки Juicy Couture и маленькие собачки в качестве спутников. Вспомните, как долго еще представительницы "золотой" молодежи и те, кто в это число избранных хотел попасть, выбирал подобные образы.

Реклама

Звезда обожает маленьких собачек / Фото: Getty Images

На ряду с этим Пэрис выбирала футболки с надписями, кепки с принтами, подвески, что с ее легкой руки также входило в моду.

Звезда любит эксперименты со стилем / Фото: Getty Images

Не стоит забывать, что с подачи светской львицы в моду вошли smoky-eyes, независимо от периода суток, начесы и кружево с сеткой.

Хилтон в начале нулевых очень часто выходила на модельный подиум / Фото: Getty Images

Начиная с 2005-го наследница отельной империи пробует себя в самых разных ипостасях: ездит по миру с диджей-сетами, выпускает музыкальные альбомы, пробует сниматься в кино и даже продает свое имя сети клубов. На тот период она близко дружит с Линдси Лохан. Наряды – все, что подходит для затяжных вечеринок.

Пэрис Хилтон и Линдси Лохан / Фото: Getty Images

Отдельно хочется упомянуть, что в 2006-м году Пэрис Хилтон появляется на мероприятиях и тусовках вместе с Ким Кардашьян. Тогда будущая звезда реалити работала у нее стилистом. Сейчас, как вы знаете, Ким давно превзошла Пэрис по влиятельности, но она помнит, что в самом начале для нее сделала Хилтон. Об этом она рассказывала в шоу "Семейство Кардашьян" и именно поэтому снялась в ее клипе несколько лет назад. А в 2000-м эта парочка любила шелковые платья, сарафаны на запах и удобные спортивные костюмы.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Были в жизни звезды и воздушные платья-макси. Очевидно, за ними Пэрис прятала свои неудачи по всем фронтам: напомним, у нее были проблемы с законом, властный дедушка лишил наследства, на личном фронте также не очень складывалось.

Хилтон обожает и макси

Чем дальше, тем больше менялось поведение Пэрис Хилтон и ее стиль. С 2008-го года на мировую арену начали выходить другие трендсеттеры (та же Ким Кардашьян), а популярность блондинки стала угасать. И гардероб it-girl стал более "степенным". Образы стали элегантнее, отрытого тела стало меньше.

Пэрис Хилтон начинает выбирать более скромные образы / Фото: Getty Images

Теперь девушка, которую когда-то называли самой известной бездельницей, редко попадает в скандальные истории, больше не танцует на столах, зато радует поклонников откровениями о личной жизни, мечтами о детях и семейных кадрах с мужем и родными. Ее луки теперь соответствуют статусу замужней дамы и члена одной из самых богатых семей мира.

Пэрис все чаще выбирает элегантные образы / Фото: instagram.com/parishilton

Сейчас в инстаграм Пэрис Хилтон можно все чаще увидеть длинные и элегантные платья, подчеркивающие фигуру. Она по-прежнему любит глубокие декольте, вряд ли уже когда-то сменит цвет волос, откажется от розового и страз, ведь она – Пэрис Хилтон! Но сегодня она принимает многочисленные поздравления от армии поклонников и дает повод вспомнить шальные и насыщенные 2000-е!

Пэрис Хилтон активно ведет инстаграм / Фото: instagram.com/parishilton

Также смотрите лучшие фото модели Линды Евангелисты.