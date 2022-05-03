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Первый пошел: рашист Лазарев пожаловался на проблемы с заработком из-за санкций

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 08:13
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Сергей Лазарев сделал признание, на которое многие путинское звезды не решаются
Сергей Лазарев пожаловался, что лейблы уходят из России
Сергей Лазарев пожаловался, что лейблы уходят из России / Фото: Скриншот из YouTube

Еще недавно Сергей Лазарев высказывался против войны в Украине, но потом испугался за свою карьеру в России и отказался от своих слов. А чтобы выслужиться перед кровавым режимом и сохранить возможность появляться на провластных каналах, певец собирался принять участие в рашистском концерте. Только все это не очень пока помогает карьере Лазарева. После ухода крупных цифровых площадок из России певец лишился заработка.

Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно, – цитирует певца StarHit

Сергей Лазарев не знает, как теперь зарабатывать
Сергей Лазарев не знает, как теперь зарабатывать / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Лазарев приостановил работу над новым альбомом и смотрит, что будет дальше. Также певец пока не планирует снимать клипы.

Ранее Ксения Собчак лишилась заработка и стала просить помощи у подписчиков

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