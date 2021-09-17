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Петросян умилил Сеть фото с молодой супругой и маленьким сыном: Милая семья

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
17 сентября, 10:49
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Знаменитый юморист почти никогда не публикует в соцсетях фото с супругой или сыном. Но в честь своего дня рождения решил сделать исключение
Евгений Петросян впервые за долгое время опубликовал фото с маленьким сыном
Евгений Петросян впервые за долгое время опубликовал фото с маленьким сыном / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вчера Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. В честь праздника его супруга поделилась редкой семейной фотографией. Юморист тоже решил порадовать подписчиков новым фото с супругой и маленьким сыном, которому сейчас полтора года

В Instagram юморист опубликовал кадр из фотосессии, сделанной в загородном доме.

Жизнь продолжается, – подписал снимок Евгений Петросян.

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Евгений Петросян со своей семьей
Евгений Петросян со своей семьей / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В комментариях многие не скрывали восторга от такого редкого семейного снимка.

  • "Какой вы счастливый человек! Продлили себе молодость, желание жить и творить. Ежеминутного счастья вам и кайфа!"
  • "Какая теплая фотография! Атмосфера зашкаливает!"
  • "Милая семья"

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Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

После того как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, посыпались возмущенные комментарии общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, кто-то пишет, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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