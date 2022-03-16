Певица Слава раскритиковала российских звезд, уехавших за границу: Как вообще можно, б**дь, отдыхать в такое время?

Российские звезды набрасываются с критикой не только на украинцев, н и на своих же коллег. Певица Слава решила в очередной раз высказать недовольство другими артистами

Певица Слава раскритиковала коллег за отдых / Фото: Instagram

Война в Украине заставила многих российских артистов показать свое истинное лицо. Некоторые из них не находят ничего лучшего, чем высказывать свою критику в адрес окружающих.

Так, свое мнение решила сообщить и певица Слава. Исполнительница раскритиковала российских коллег, которые в такое непростое время уехали за границу на отдых.

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По мнению Славы, речи об отдыхе сейчас идти не может и все артисты должны продолжать свою концертную деятельность.

Меня очень злит, что сейчас вот все вернулись в отдыха. А как вообще можно, б**дь, отдыхать в такое время? Ну вот честно! Я работаю, потому что это просто нужно и необходимо, людям необходимо и мне необходимо. Сейчас вот вскрываются лица и личины. Мне просто интересно, кто будет смотреть их программы и слушать на их песни, тех, кто сейчас на отдыхе и соблюдает нейтралитет, – высказалась Слава.

Сейчас Слава продолжает гастролировать с концертами и не собирается отменять выступлений. Певица ясно дала понять в своих публикациях, что всецело поддерживает путинское вторжение на территорию Украины.

Я коренная Москвичка, Россиянка!!! И всегда была и буду патриотом своей Родины если на мне (на этом фото)висят бутафорские ордена ,то у моего деда и бабушки висели настоящие.!!!!У деда ,помимо прочих наград, было 2 ордена Славы! И я гожусь ,что пою и выступаю под псевдонимом СЛАВА! – написала в одном из своих постов Слава.

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Напомним, что Алла Пугачева попала в черный список музыкального канала России вместе с Максом Барским, NK и Лободой.

Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украину, хотя многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

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