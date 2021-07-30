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МакSим, которая лежала в коме, стало лучше – заявление представителя певицы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 18:29
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МакSим находится в коме в тяжелом состоянии уже больше месяца. В последнее время стала появляться информация об улучшении состояния здоровья певицы
Представитель МакSим заявила, что певице стало лучше
Представитель МакSим заявила, что певице стало лучше / Фото: instagram.com/maksimartist

О том, что МакSим стало лучше, заявила пиар-менеджер артистки, Яна Богушевская. К слову, ранее директор МакSим опровергла информацию о том, что певица вышла из комы.

Сейчас, как сообщает Газета.ru, артистка идет на поправку, но врачи до сих пор не дают четких прогнозов.

Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", — сказала Яна.

МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое
МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое / Фото: instagram.com/maksimartist

Что произошло с МакSим?

Ранее в СМИ появлялась разного рода информация о том, что состояние певицы крайне критическое. Сообщалось, что у МакSим начались проблемы с внутренними органами – у певицы якобы отказало одно легкое.

Недавно директор певицы заявила, что Марина (настоящее имя МакSим) "бывает в сознании, но ее организм очень ослаблен и нуждается в отдыхе".

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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