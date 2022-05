Плагиат на Евровидении: Александр Рыбак, Alyosha и другие певцы, которых поймали на "воровстве"

Международный песенный конкурс славится не только эпатажными выступлениями, но и плагиатными скандалами. Рассказываем вам о самых известных случаях музыкальных "краж" в истории "Евровидения"

Александр Рыбак/Alyosha / Фото: eurovision.tv

Уже завтра в итальянском городе Турин стартует "Евровидение-2022" – конкурс, полон шокирующих и приятных сюрпризов, а также скандалов и интриг.

Накануне сайт "Сегодня" решил вспомнить ТОП-громких скандалов, связанных с плагиатом. Кстати, в "воровстве" обвинили не только участников, а уже самих победителей!

Реклама

Александр Рыбак – Норвегия

Норвежский скрипач белорусского происхождения уверенно победил на "Евровидении-2009", набрав рекордные 387 баллов. Впрочем, уже вскоре турецкий певец Ялын обвинил Рыбака в плагиате его песни Bit Pazari. Сам Александр опроверг обвинения и объяснил, что трек Fairytale он написал еще в 17 лет, когда девушка разбила ему сердце. В то же время эксперты подтвердили, что кроме играющей скрипки в треках ничего общего нет.

Реклама

Как сейчас живет Александр Рыбак?

После своего триумфа на конкурсе артист успел записать несколько альбомов и снять больше 20 клипов. Также он активно сотрудничает с мировыми киностудиями и занимается написанием саундтреков. Кроме того, Александр гастролирует по миру, записывает дуэты с другими звездами и ведет соцсети.

Александр Рыбак

Реклама

Alyosha – Украина

Певицу, представлявшую Украину на "Евровидении-2010", обвинили в плагиате еще на Нацотборе. Ее конкурсную песню To be free сравнили с композицией Knock Me Out в исполнении Linda Perry и Grace Slick из фильма "Ворон: Город ангелов". В результате артистке было предложено сменить песню на Sweet People, с которой Alyosha заняла десятое место в финале.

Как сейчас живет Alyosha?

Артистка продолжала заниматься певческой карьерой до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас певица вместе с тремя детьми находится в США. Звезда принимает участие на благотворительных мероприятиях, а ее муж фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя защищает Родину в составе ВСУ.

Alyosha с мужем и детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Netta – Израиль

Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Баврзилай обвинила в плагиате компания Universal Music Group. Сообщали, что конкурсная песня Тоу очень похожа на хит... Seven Nation Army рок-группы The White Stripes. Артистке даже угрожали дисквалификацию, но все прояснилось и обвинения отвергли.

Как сейчас живет Netta?

В январе 2019 года артистка представила клип на песню Bassa Sabab, съемки которого в декабре проходили в Киеве. Также она успела выпустить мини-альбом и сыграть эпизодическую роль в фильме Netflix о конкурсе "Евровидение". В прошлом году певица стала судьей израильской версии X Factor.

Нетта Баврзилай / Фото: instagram.com/nettabarzi

Дина Гарипова – Россия

До начала "Евровидения-2013" российская артистка вляпалась в плагиатный скандал с конкурсной песней What if. Один российский блогер Сергей Непряхин заявил, что композиция Гариповой похожа на произведения британских и польских исполнителей. Так, начало песни списано с композиции "Пожволь Жыч" полячки Госи Анджеевич, а припев взят из песни Carried away британской группы Hear'say. Сама певица и авторы ее трека отвергали обвинения и в конце концов Гариповой удалось поехать на конкурс и занять пятое место.

Как сейчас живет Дина Гарипова?

После конкурса артистка продолжила выступать на России и записывать альбомы. В 2015 году она вышла замуж. В этом году Дина сообщила, что скоро впервые станет мамой.

Дина Гариповая

Эмили де Форест – Дания

Победительницу "Евровидения-2013" также поймали на плагиате. Песня Only Teardrops, принесшая победу певице, очень напоминала композицию I Surrender группы K-Otic.

Как сейчас живет Эмили де Форест?

После конкурса артистка выпустила два альбома, один из которых получил статус золотого, также она выпустила десяток клипов. В 2017-м певица выступила автором песни представительницы Великобритании на "Евровидении" Люси Джонс, с которой она заняла 15-е место.

Эмили де Форест

Уже завтра в Турине состоится первый полуфинал "Евровидения-2022". Список всех участников полуфиналистов – смотрится в материале.