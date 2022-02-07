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Почему Леонид Куравлев обидел дочь в завещании – откровение друга артиста

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 18:35
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Известный советский актер умер 30 января. В последний путь провели артиста его близкие и коллеги. А вот дочь Екатерина так и не пришла на похороны
Стало известно, почему на похороны Леонида Куравлева не пришла его дочь.
Стало известно, почему на похороны Леонида Куравлева не пришла его дочь. / Фото: Скриншот из YouTube

Последние месяцы жизни актер Леонид Куравлев провел в доме престарелых. Оттуда его госпитализировали с пневмонией, а после выписки артиста отправили доживать до московского хосписа.

В Сети неоднократно распространяли информацию о том, что пока Куравлев жил в доме престарелых, дочь артиста заселилась в его пятикомнатную квартиру в центре Москвы и даже обустроилась там. Хотя известно, что отношения у актера с наследницей были не самые теплые и они часто ругались.

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После смерти Леонида Куравлева в СМИ появилась информация, якобы у актера были недоразумения с Катей из-за завещания, в котором он обделил дочь.

Почему на похоронах Леонида Куравлева было мало людей
Почему на похоронах Леонида Куравлева было мало людей / Фото: Instagram

Родственники звезды советского кино избегают общения с журналистами и никак не комментируют подобную ситуацию. Пролить свет на семейный скандал артиста решил друг Куравлева, актер Александр Пятков.

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Пятков заявил, что звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" был очень зол на Екатерину, из-за чего составил завещание не в ее пользу. Будто свою большую квартиру он решил оставить не ей, а сыну Василию. Такими откровениями поделился актер в шоу "Звезды сошлись", сообщает 7Days.

Катя была в немилости. Есть такое предположение, когда Леонид составлял завещание, то обделил Екатерину в жилплощади, – предположил друг Куравлева.

Актер уверен, что именно из-за обиды на Куравлева из-за завещания дочь не приехала на похороны к отцу. Однако, как говорит сама Катя, она просто тяжело заболела.

Кстати, есть предположение, что даже если имени Екатерины нет в завещании, то ее брат Василий собирается уступить ей это жилье.

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Что известно о дочери Куравлева?

Екатерина Куравлева родилась в 1962 году. В юности она решила пойти по стопам отца и строить кинокарьеру. Первой ее актерской работой стала роль в фильме Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная", где она сыграла соседку героини Ирины Муравьевой. Кроме того, Катя снялась в фильмах "Где находится нофелет", "Друг" и "Ягуар".

Екатерина Куревлева.
Екатерина Куревлева. / Фото: Скриншот из YouTube

Но со временем Куравлева поняла, что актерство – не ее. Так она стала известным психотерапевтом. Сейчас 52-летняя Екатерина всячески избегает публичности. О ее личной жизни тоже ничего не известно.

Напомним, сотрудники пансионата, куда был доставлен Леонид Куравлев, говорили, мол дочь довела отца до ужасного состояния.

К слову, раньше мы писали о ТОП-5 ролей Леонида Куравлева. Отметим, актер превосходно сыграл много персонажей: от волшебного злодея до хитрого философа.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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