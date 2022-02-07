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Чому Леонід Куравльов образив дочку у заповіті – одкровення друга артиста

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 18:35
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Відомий радянський актор помер 30 січня. В останню путь провели артиста його близькі та колеги. А ось донька Катерина так і не прийшла на похорон
Стало відомо, чому на похорон Леоніда Куравльова не прийшла його дочка.
Стало відомо, чому на похорон Леоніда Куравльова не прийшла його дочка. / Фото: Скріншот з YouTube

Останні місяці життя актор Леонід Куравльов провів у будинку для людей похилого віку. Звідти його госпіталізували із пневмонією, а після виписки артиста відправили доживати до московського хоспісу.

У Мережі неодноразово поширювали інформацію про те, що поки Куравльов жив у будинку для людей похилого віку, дочка артиста заселилася в його п'ятикімнатну квартиру у центрі Москви і навіть облаштувалась там. Хоча відомо, що стосунки у актора зі спадкоємицею були не найтепліші і вони частенько лаялись.

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Після смерті Леоніда Куравльова у ЗМІ з'явилась інформація, нібито у актора були непорозуміння з Катею через заповіт, у якому він обділив дочку.

Чому на похороні Леоніда Куравльова було мало людей
Чому на похороні Леоніда Куравльова було мало людей / Фото: Instagram

Родичі зірки радянського кіно уникають спілкування з журналістами і ніяк не коментують таку ситуацію. Тож пролити світло на сімейний скандал артиста вирішив друг Куравльова, актор Олександр Пятков.

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Пятков заявив, що зірка фільму "Іван Васильович змінює професію" був дуже злий на Катерину, через що склав заповіт не на її користь. Буцімто свою велику квартиру він вирішив залишити не їй, а синові Василю. Такими одкровеннями поділився актор у шоу "Зірки зійшлися", повідомляє 7Days.

Катя була в немилості. Є таке припущення, що коли Леонід складав заповіт, то обділив Катерину у житлоплощі, – припустив друг Куравльова.

Актор упевнений, що саме через образу на Куравльова через заповіт донька не приїхала на похорон до батька. Проте, як каже сама Катя, вона просто важко захворіла.

До речі, є також припущення, що навіть якщо імені Катерини немає у заповіті батька, то її брат Василь збирається поступитися їй цим житлом.

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Що відомо про дочку Куравльова?

Катерина Куравльова народилася 1962 року. В юності вона вирішила піти стопами батька і будувати кінокар'єру. Першою її акторською роботою стала роль у фільмі Геральда Бежанова "Найчарівніша і найпривабливіша", де вона зіграла сусідку героїні Ірини Муравйової. Крім того, Катя знялася у фільмах "Де знаходиться нофелет", "Друг" та "Ягуар".

Катерина Куравльова.
Катерина Куравльова. / Фото: Скріншот з YouTube

Та з часом Куравльова збагнула, що акторство – не її. Так вона стала відомим психотерапевтом. Нині 52-річна Катерина всіляко уникає публічності. Про її особисте життя також нічого не відомо.

Нагадаємо, співробітники пансіонату, куди був доставлений Леонід Куравльов, казали, мов донька довела батька до жахливого стану.

До слова, раніше ми писали про ТОП-5 ролей Леоніда Куравльова. Зазначимо, актор дивовижно зіграв чимало персонажів: від чарівного лиходія до хитруватого філософа.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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