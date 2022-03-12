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Порция юмора в непростое время: вспоминаем самых известных Кимов

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 15:51
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В это ужасное время хотим вам немного отвлечь и поднять всем настроение этой подборкой
Надеемся немного поднять вам настроение
Надеемся немного поднять вам настроение / Фото: открытые источники

С адской подачи Путина в Украине вот уже 17-й день идет война. В это самое нелегкое время очень важно оставаться положительно настроенным, верить в лучшее будущее и не сомневаться в победе. А что помогает держаться? Правильно, юмор. Мы собрали для вас самых известных Кимов.

Да, эта подборка вдохновлена успехом нашего нового краша – главы Николаевской ОГА Виталия Кима, фразы которого разнесли уже на миллионы цитат и мемов. Ввиду того, как часто наши читатели спрашивают и делятся публикациями политика, мы собрали информацию и о других популярных Кимов: у кого-то это имя, у других – фамилия, но о них точно знают все.

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10 мемов о Виталии Киме – краше Украины, которые зарядят позитивом на весь день
10 мемов о Виталии Киме – краше Украины, которые зарядят позитивом на весь день / Фото: Коллаж: Сегодня

Ким Кардашьян

В ТОПе, конечно же, Ким Кардашьян, звезда инстаграм и реалити-шоу, трендсеттер и одна из самых влиятельных женщин мира. Она, кстати, активно поддерживает Украину в момент, когда страна сражается с российским оккупантом.

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Лидеры КНДР, династия Ким

Ким Ир Сен – корейский государственный и политический деятель, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) (1966-1994), президент КНДР, создатель "социализма корейского типа".

Ким Ир Сен / скриншот из Википедии

Ким Чен Ир - корейский государственный, партийный и военный деятель, сын Ким Ир Сена. Генералиссимус КНДР, четырежды Герой КНДР.

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Ким Чен Ир / скриншот

Ким Чен Ын – северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, с конца 2011 г. занимающий ведущие государственные и партийные посты в стране.

Ким Чен Ын

Ким Ки-Дук

Ким Ки-Дук – знаменитый корейский кинорежиссер, сценарист, художник и продюсер из Южной Кореи. Он также является обладателем многочисленных престижных наград. Вы могли видеть его фильмы: "Остров", "Весна, лето, осень, зима... И снова весна", "Адрес неизвестен", "Плохой парень" и другие. Последней его работой стал фильм "Растворяться".

Ким Ки-Дук

Ким Кэтролл

Ким Кэттролл – знаменитая голливудская актриса, больше всего известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе".

Ким Кэтролл

Ким Сон Ук

Ким Сон Ук – известный южнокорейский пианист, получившие признание не только у себя на родине, но и во всем мире. В 2004 году он стал первым на Международном конкурсе юных пианистов в Эттлингене, в 2005 году выиграл конкурс имени Клары Хаскил, а в 2006 Международный конкурс пианистов в Лидсе (в двух последних случаях став самым молодым победителем в истории конкурса).

Ким Сон Ук

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер – знаменитая американская актриса, певица и фотомодель. Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", бывшая жена Алека Болдуина, наиболее известна по ролям в фильмах "Девять с половиной недель" и "Бэтмен".

Ким Бейсингер и Алек Болдуин

Надеемся, эта подборка известных "Кимов" хоть немного вам подняла настроение и отвлекла от всех проблем, вызванных войной.

Также читайте о личной жизни Александра Скичко и Алексея Арестовича.

Мы верим в ВСУ и скорую победу!

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Виктор Бронюк Виктор Бронюк
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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