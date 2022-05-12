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Отсылка к фильму "Оно" и голый торс: The Rasmus зажгли на сцене Евровидения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 22:42
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Легендарная финская рок-группа открыла второй полуфинал песенного конкурса. Музыканты показали драйвовое, по-настоящему, рокерское шоу
The Rasmus открыл второй полуфинал "Евровидения-2022"
The Rasmus открыл второй полуфинал "Евровидения-2022" / Фото: Скриншот из видео

Сегодня зрители узнают имена вторых финалистов "Евровидение-2022". На сцене главного вокального шоу уже выступил представитель Финляндии – всем известная группа The Rasmus с песней Jezebel.

Наверное, многие зрители увидели в шоу коллектива некий посыл к фильму ужасов "Оно". Ведь фронтмен Лаури появился в самом начале выступления с желтым шариком в руках и желтом плаще.

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Музыканты драйвово зажгли ефрованов – то, что нужно для начала! Ну и конечно, 43-летний Лаури как настоящий рокер, на конец выступления эффективно сбросил плащ и похвастался торсом.

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Кстати, The Rasmus является поклонником украинской группы Kalush Orchestra. Он исполнял кавер на их конкурсную песню и даже вместе с ними пел на улицах Италии.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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