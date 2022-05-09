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Вот это дуэт! The Rasmus и Kalush Orchestra спели вместе на улицах Италии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 мая, 12:58
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Финская рок-группа и украинский коллектив объединили свои главные хиты в одну композицию и спели ее на улицах Турина
The Rasmus и Kalush Orchestra спели дуэтом
The Rasmus и Kalush Orchestra спели дуэтом / Фото: kalush.official, instagram.com/therasmusofficial

Финские музыканты из группы The Rasmus оценили трек Kalush Orchestra для Евровидения и даже исполнили его накануне открытия песенного конкурса.

Однако на этом исполнители не остановились – поклонников ждал неожиданный дуэт двух коллективов. Видео совместного выступления финнов и украинцев появилось на странице The Rasmus в Instagram.

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Познакомились с удивительным Kalush Orchestra из Украины. Stefania x Jezabel x In The Shadows смешали. До сих пор дрожь по телу. Сердечно дякую!, – написали финские музыканты.

Дуэт The Rasmus и Kalush Orchestra получился очень необычным, ведь для своего перформанса музыканты объединили несколько хитов: "Stefania", "Jezebel" и "In The Shadows". Получилось очень необычно, поэтому фанаты настроены на скорейший совместный дуэт музыкантов.

В этом году у представителей Украины есть все шансы одержать победу в песенном конкурсе. Песня "Stefania" же стала хитом и фаворитом среди европейских слушателей.

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Согласно прогнозам букмекеров, у Kalush Orchestra имеют больше всего шансов попасть в финал. В то же время The Rasmus занимает 14-е место в рейтинге экспертов.

Ранее мы также писали о ТОП-5 фаворитах "Евровидения-2022", о которых говорит весь мир.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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