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Пойте для Путина: в Германии отменили концерты Любэ

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23 марта, 20:19
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Стран, где хотят видеть российских артистов, с каждым днем становится все меньше
В Германии не хотят видеть группу "Любэ"
В Германии не хотят видеть группу "Любэ" / Фото: Instagram

Вчера стало известно, что Латвия хочет запретить въезд более чем 20 артистам, в том числе и бессменному солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву. А сегодня появилась информация, что концерты коллектива в Германии отменены.

В мае группа "Любэ" должна была 12 мая выступать на фестивале Urania в Берлине, однако выступление группы не состоится. Как пишет немецкое издание B.Z., причина отмены – участие группы в скандальном концерте в "Лужниках", где праздновалась оккупация Крыма и вторжение в Украину.

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Отмечается, что концерты "Любэ" в других немецких городах тоже отменены. Выступления коллектива должны были пройти с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.

Напомним, Николай Расторгуев один из первых поддерживал аннексию Крыма. Российский певец назвал украинцев зомбированными и обвинял в заговоре против России.

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