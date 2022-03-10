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Представитель Газманова опроверг слухи о побеге певца из России

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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10 марта, 10:11
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Ранее в Сети сообщили, что поклонник путина подал на израильское гражданство
У Газманова опровергли слухи об эмиграции певца из России
У Газманова опровергли слухи об эмиграции певца из России / Фото: instagram.com/oleggazmanov

Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что Олег Газманов, которого объявили в международный розыск, собирается получить израильское гражданство.

На самом ли деле ярый поклонник путина испугался "железного занавеса" и решил покинуть россию? Менеджер певца – Сергей Гвоздев – отрицает это.

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Это очередная фейковая история. Сейчас в Telegram-канале любой может написать что угодно. Никаких предпосылок для того, чтобы он захотел гражданство Израиля, нет, — цитирует Гроздева РИА Фан.

Напомним, что Олег Газманов поддержал российскую агрессию в Украине. Артист считает, что "россия предотвратила большую войну в мире", а также рассказывает своей аудитории, что "если драка неизбежна – бей первым".

Напомним, что в 2014 году правительство Латвии внесло артиста в "черный список" за его "содействие подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины". В 2015 году СБУ внесла Газманова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее Маша Ефросинина назвала россиян слепыми трусами и рабами после бомбардировки роддома в Мариуполе.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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