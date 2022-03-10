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Представник Газманова спростував чутки про втечу співака із Росії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 10:11
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Раніше у Мережі повідомили, що шанувальник путіна подав на ізраїльське громадянство
У Газманова спростували чутки про еміграцію співака з Росії
У Газманова спростували чутки про еміграцію співака з Росії / Фото: instagram.com/oleggazmanov

Напередодні у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що Олег Газманов, якого оголосили у міжнародний розшук, збирається отримати ізраїльське громадянство.

Чи справді затятий шанувальник путіна злякався "залізної завіси" і вирішив покинути росію? Менеджер співака – Сергій Гвоздєв – заперечує це.

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Це чергова фейкова історія. Зараз у Telegram-каналі будь-хто може написати будь-що. Жодних передумов для того, щоб він захотів громадянство Ізраїлю, немає, — цитує Гроздєва РІА Фан.

Нагадаємо, Олег Газманов підтримав російську агресію в Україні. Артист вважає, що "росія запобігла великій війні у світі", а також розповідає своїй аудиторії, що "якщо бійка неминуча – бий першим".

Нагадаємо, що у 2014 році уряд Латвії вніс артиста до "чорного списку" за його "сприяння підриву територіальної цілісності та суверенітету України". 2015 року СБУ внесла Газманова до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

Раніше Маша Єфросиніна назвала росіян сліпими трусами та рабами після бомбардування пологового будинку у Маріуполі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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