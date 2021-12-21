Перервали мовчання: Паркер, Ніксон та Девіс виступили проти Нота, звинуваченого у насильстві

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс нарешті висловилися про свого колегу Кріса Нота, після того, як кілька жінок звинуватили його у сексуальному насильстві.
Зіркова трійця підтримала можливих жертв актора, опублікувавши спільні заяви соцмережах.
Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які вийшли вперед та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це має бути дуже складно, і дякуємо їм за це, – написали акторки "Секс і місто".
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Що відомо про скандал
Днями кілька жінок звернулися до The Hollywood Reporter з історіями про те, як зазнали насильства з боку Кріса Нота. Усі випадки відбувалися у різні роки.
За словами однієї жінки, яка представилася як Зої, актор нібито зґвалтував її у квартирі в Лос-Анджелесі у 2004 році.
Другий інцидент стався у 20015 році. Тоді актор запросив молоду дівчину Ліллі на вечерю до ресторану і після кількох келихів запропонував послухати музику в нього вдома. Там одружений актор накинувся на дівчину.
Кріс Нот заперечує заяви і називає все сказане жінками наклепом. При цьому він уже втратив контракт на 12 млн. доларів і його кар'єра під загрозою.