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Перервали мовчання: Паркер, Ніксон та Девіс виступили проти Нота, звинуваченого у насильстві

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 10:18
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Акторки із "Секс і місто" підтримали жінок, які стверджують, що "Містер Біг" їх зґвалтував
Зірки "Сексу у великому місті" виступили проти Кріса Нота після звинувачень у насильстві
Зірки "Сексу у великому місті" виступили проти Кріса Нота після звинувачень у насильстві / Фото: HBO, instagram.com/chrisnothofficial/

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс нарешті висловилися про свого колегу Кріса Нота, після того, як кілька жінок звинуватили його у сексуальному насильстві.

Зіркова трійця підтримала можливих жертв актора, опублікувавши спільні заяви соцмережах.

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Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які вийшли вперед та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це має бути дуже складно, і дякуємо їм за це, – написали акторки "Секс і місто".

Заява в Instagram Сари Джессікі Паркер / Скріншот: instagram.com/stories/sarahjessicaparker

Що відомо про скандал

Днями кілька жінок звернулися до The Hollywood Reporter з історіями про те, як зазнали насильства з боку Кріса Нота. Усі випадки відбувалися у різні роки.

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За словами однієї жінки, яка представилася як Зої, актор нібито зґвалтував її у квартирі в Лос-Анджелесі у 2004 році.

Кріс Нот може втратити кар'єру через секс-скандал
Кріс Нот може втратити кар'єру через секс-скандал / Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Другий інцидент стався у 20015 році. Тоді актор запросив молоду дівчину Ліллі на вечерю до ресторану і після кількох келихів запропонував послухати музику в нього вдома. Там одружений актор накинувся на дівчину.

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Кріс Нот заперечує заяви і називає все сказане жінками наклепом. При цьому він уже втратив контракт на 12 млн. доларів і його кар'єра під загрозою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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