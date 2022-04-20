Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Принц Гарри рассказал, как часто вспоминает маму и когда привезет детей в Великобританию

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 23:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появились подробности нового интервью принца Гарри, которое точно не оставит равнодушным его поклонников
Герцог Сассекский дал редкое интервью
Герцог Сассекский дал редкое интервью / Фото: Getty Images, открытые источники

Последняя неделя стала звездным часом герцогов Сассекских. Знаменитая пара прибыла в Нидерланды на Invictus Games, мероприятие, основателем и куратором которого является принц Гарри. "Игры непокоренных" стали поводом для ряда интервью принца.

Так, в беседе с ведущей телеканала Today принц Гарри поделился, что весьма доволен своей новой жизнью в Америке.

Реклама

Знаете, на сегодняшний день домом для меня стали Соединенные Штаты, и я это чувствую. Нас приняли там с распростертыми объятиями, в Санта-Барбаре прекрасные люди.

Принц Гарри
Принц Гарри / Фото: Getty Images

Став отцом, он на многие вещи стал смотреть иначе. А теперь, имея двоих маленьких детей, принц Гарри и отметил, что стал еще чаще вспоминать свою мать, покойную принцессу Диану:

Я ощущаю ее присутствие практически всегда, но однозначно в последние два года еще сильнее, чем когда-либо раньше. Она смотрит на нас.

Маленький принц Гарри с мамой
Маленький принц Гарри с мамой / Фото: Getty Images

Реклама

Прокомментировал он также и встречу с королевой Елизаветой II. По его словам, он был рад повидаться с бабушкой и отметил, что королева в хорошей форме и много шутит. Также герцог Сассекский добавил, что было бы хорошо привезти детей в Великобританию на торжества по случаю платинового юбилея правления королевы, но пока что не улажена ситуация с безопасностью, поэтому этот вопрос дорабатывается.

Отметим, что ранее принц Гарри рассказывал, как прошла его встреча с королевой Елизаветой II, из-за чего все пришли к выводу, что топор войны зарыт. Надеемся вскоре увидеть воссоединение британского семейства на праздновании юбилея королевы.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять