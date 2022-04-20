Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Принц Гаррі розповів, як часто згадує маму і коли привезе дітей до Великобританії

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 23:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З'явилися подробиці нового інтерв'ю принца Гаррі, яке точно не залишить байдужим його шанувальників.
Герцог Сассекський дав рідке інтерв'ю
Герцог Сассекський дав рідке інтерв'ю / Фото: Getty Images, открытые источники

Останній тиждень став зоряною годиною герцогів Сассекських. Знаменита пара прибула до Нідерландів на Invictus Games, захід, засновником та куратором якого є принц Гаррі. "Ігри непокорених" стали приводом для інтерв'ю принца.

Так, у розмові з ведучою телеканалу Today принц Гаррі поділився, що дуже задоволений своїм новим життям у Америці.

Реклама

Знаєте, на сьогоднішній день домом для мене стали Сполучені Штати, і я це відчуваю. Нас прийняли там із розпростертими обіймами, у Санта-Барбарі чудові люди.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Ставши батьком, він на багато речей став дивитися інакше. А тепер, маючи двох маленьких дітей, принц Гаррі і наголосив, що став ще частіше згадувати свою матір, покійну принцесу Діану:

Я відчуваю її присутність практично завжди, але однозначно останні два роки ще сильніше, ніж будь-коли раніше. Вона дивиться на нас.

Маленький принц Гаррі з мамою
Маленький принц Гаррі з мамою / Фото: Getty Images

Реклама

Прокоментував він також і зустріч із королевою Єлизаветою II. За його словами, він був радий побачитися з бабусею та зазначив, що королева у гарній формі і багато жартує. Також герцог Сассекський додав, що було б добре привезти дітей до Великобританії на урочистості з нагоди платинового ювілею правління королеви, але поки що не налагоджено ситуацію з безпекою, тому це питання доопрацьовується.

Зазначимо, що раніше принц Гаррі розповідав, як пройшла його зустріч із королевою Єлизаветою II, через що всі дійшли висновку, що сокира війни зарита. Сподіваємось незабаром побачити возз'єднання британського сімейства на святкуванні ювілею королеви.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти