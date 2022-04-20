Принц Гаррі розповів, як часто згадує маму і коли привезе дітей до Великобританії

З'явилися подробиці нового інтерв'ю принца Гаррі, яке точно не залишить байдужим його шанувальників.

Герцог Сассекський дав рідке інтерв'ю / Фото: Getty Images, открытые источники

Останній тиждень став зоряною годиною герцогів Сассекських. Знаменита пара прибула до Нідерландів на Invictus Games, захід, засновником та куратором якого є принц Гаррі. "Ігри непокорених" стали приводом для інтерв'ю принца.

Так, у розмові з ведучою телеканалу Today принц Гаррі поділився, що дуже задоволений своїм новим життям у Америці.

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Знаєте, на сьогоднішній день домом для мене стали Сполучені Штати, і я це відчуваю. Нас прийняли там із розпростертими обіймами, у Санта-Барбарі чудові люди.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Ставши батьком, він на багато речей став дивитися інакше. А тепер, маючи двох маленьких дітей, принц Гаррі і наголосив, що став ще частіше згадувати свою матір, покійну принцесу Діану:

Я відчуваю її присутність практично завжди, але однозначно останні два роки ще сильніше, ніж будь-коли раніше. Вона дивиться на нас.

Маленький принц Гаррі з мамою / Фото: Getty Images

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Прокоментував він також і зустріч із королевою Єлизаветою II. За його словами, він був радий побачитися з бабусею та зазначив, що королева у гарній формі і багато жартує. Також герцог Сассекський додав, що було б добре привезти дітей до Великобританії на урочистості з нагоди платинового ювілею правління королеви, але поки що не налагоджено ситуацію з безпекою, тому це питання доопрацьовується.

Зазначимо, що раніше принц Гаррі розповідав, як пройшла його зустріч із королевою Єлизаветою II, через що всі дійшли висновку, що сокира війни зарита. Сподіваємось незабаром побачити возз'єднання британського сімейства на святкуванні ювілею королеви.