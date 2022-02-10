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У Шуры во время концерта выпали зубы: привет, улыбка, как в 90-х

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 13:50
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Популярный российский певец Шура попал в очень неловкую ситуацию. Прямо время выступления у него выпали зубы!
Во время концерта случился конфуз
Во время концерта случился конфуз / Фото: instagram.com/shuramedvedev

Похоже, те, кто ностальгировал по беззубому певцу Шуре, могут вздохнуть с облегчением. Их кумир может снова выступать в старом имидже. Хотя для кого-то этот конфуз мог бы поставить крест на репутации, Шура (Александр Медведев – настоящее имя артиста, прим.ред.) только посмеялся над ситуацией.

Так, прямо во время выступления Шура потерял вставную челюсть! Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм.

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Также Шура призвал всех вовремя ходить к стоматологу.

Судя по комментариям, поклонники оценили честность и самоиронию артиста.

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  • Ой блиииин, ну это конечно казус похлеще Леры Кудрявцевой пучка волос))))) главное, что улетели не в толпу)))) а то пришлось бы тратиться ещё на новый мост? ничего, это была изюминка номера!)
  • Шура без купюр!!! Огромный респект за тебя настоящего и простого как тысячи людей, которые обожают твоё творчество!!! Аплодирую стоя??????за настоящего и прекрасного Шуру!!!
  • Хуже не стало! Прелесть! ?
  • Над этим стоит поржать, и правильно , лучше это сделать первым…

скриншот из Инстаграм Шуры

К слову, сейчас также у всех на устах тот факт, что Наталья Могилевская пригласила Зи Фамелу на свой концерт.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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