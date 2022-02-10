У Шури під час концерту випали зуби: привіт, посмішка, як в 90-х

Популярний російський співак Шура потрапив у дуже незручну ситуацію. Прямо час у нього випали зуби!

Під час концерту трапився конфуз / Фото: instagram.com/shuramedvedev

Схоже, ті, хто ностальгував за беззубим співаком Шурою, можуть зітхнути з полегшенням. Їхній кумир може знову виступати у старому іміджі. Хоча для когось цей конфуз міг би поставити хрест на репутації, Шура (Олександр Медведєв – справжнє ім'я артиста, прим.ред.) лише посміявся над ситуацією.

Так, прямо під час виступу Шура втратив вставну щелепу! Про це артист розповів на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Також Шура закликав усіх вчасно ходити до стоматолога.

Судячи з коментарів, шанувальники оцінили чесність та самоіронію артиста.

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Ой блиииин, ну це звичайно казус похліще Лери Кудрявцева пучка волосся))))) головне, що полетіли не в натовп)))) а то довелося б витрачатися ще на новий міст? нічого, це була родзинка номера!)

Шура без купюр! Величезний респект за тебе справжнього та простого як тисячі людей, які люблять твою творчість!!! Аплодую стоячи??????за справжнього і прекрасного Шуру!!!

Гірше не стало! Чарівність! ?

Над цим варто поржати, і правильно, краще це зробити першим.

скріншот з Інстаграм Шури

До речі, зараз також у всіх на вустах той факт, що Наталія Могилевська запросила Зі Фамелу на свій концерт.