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У Шури під час концерту випали зуби: привіт, посмішка, як в 90-х

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 13:50
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Популярний російський співак Шура потрапив у дуже незручну ситуацію. Прямо час у нього випали зуби!
Під час концерту трапився конфуз
Під час концерту трапився конфуз / Фото: instagram.com/shuramedvedev

Схоже, ті, хто ностальгував за беззубим співаком Шурою, можуть зітхнути з полегшенням. Їхній кумир може знову виступати у старому іміджі. Хоча для когось цей конфуз міг би поставити хрест на репутації, Шура (Олександр Медведєв – справжнє ім'я артиста, прим.ред.) лише посміявся над ситуацією.

Так, прямо під час виступу Шура втратив вставну щелепу! Про це артист розповів на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Також Шура закликав усіх вчасно ходити до стоматолога.

Судячи з коментарів, шанувальники оцінили чесність та самоіронію артиста.

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  • Ой блиииин, ну це звичайно казус похліще Лери Кудрявцева пучка волосся))))) головне, що полетіли не в натовп)))) а то довелося б витрачатися ще на новий міст? нічого, це була родзинка номера!)
  • Шура без купюр! Величезний респект за тебе справжнього та простого як тисячі людей, які люблять твою творчість!!! Аплодую стоячи??????за справжнього і прекрасного Шуру!!!
  • Гірше не стало! Чарівність! ?
  • Над цим варто поржати, і правильно, краще це зробити першим.

скріншот з Інстаграм Шури

До речі, зараз також у всіх на вустах той факт, що Наталія Могилевська запросила Зі Фамелу на свій концерт.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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