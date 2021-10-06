Пугачева отобрала у Киркорова бизнес? Подруга певца прокомментировала слухи

Поговаривают, что Алла Пугачева и Филиппа Киркоров уже давно находятся в ссоре. А празднования дня рождения детей певицы лишь спровоцировала новые слухи

/ Фото: Скриншот из YouTube

Ранее у Филиппа Киркорова было агенство детских праздников Phill Party. Недавно артист заявил о закрытии многомиллионного бизнеса. Но после такого заявления, стало известно, что именно Phill Party занималось организацией праздника для двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Правда, к этой вечеринке Филипп Киркоров уже не имел отношения. В Сети поговаривали, что бывшая супруга приложила руку к закрытию бизнеса певца. Но все оказалось гораздо проще.

Я впервые слышу версию о том, что Алла Борисовна забрала у Киркорова бизнес, — сказала близка подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева

Филиппа Киркорова не пригласили на день рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

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Как объяснила подруга Киркорова в беседе с kp.ru, суть истории в том, что прежним агентством Phill Party певец руководил вместе с супругой своего бывшего директора Геннадия Рыбака Татьяной. Затем у коллег разошлись интересы.

Сам Филипп Киркоров недавно поделился, что основал новое международное event-агенство. Первым мероприятием станет день рождения дочери Филиппа Киркорова. Певец пообещал устроить королевский праздник.

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