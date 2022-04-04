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Рашиста Владимира Машкова обвиняют в домогательствах

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 19:35
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Владимир Машков оказался замешан не только в яростной пропаганде рашизма, но и харассменте. Известный актер обвинил коллегу в домогательствах
Рашиста Машкова обвиняют в домогательствах
Рашиста Машкова обвиняют в домогательствах / Фото: скриншот

Путинский актер Владимир Машков оказался полнейшим преступником и подлецом. После скандального рашистского "преображение" театра имени Табакова в Москве, где Машков является худруком, всплыл еще один ужасный факт из биографии актера.

Народны артист РФ Юрий Назаров, известный по многочисленным ролям в сериалах и кино, обвинил рашиста в домогательствах.

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В интервью Антону Красовскому Назаров признался, что о подлых поступках Машкова ему рассказала одна из его дочерей. У актера есть две дочери – Марфа, театральная актриса и режиссер, и Татьяна – но кто из них стал жертвой харассмента, он говорить не стал

Я про него слыхал самое нехорошее. Не слухи...дочь моя родная! Еще поскуднее насилования, врал, завлекал своим положением...Да пошел он! – рассказал Назаров.

Актер не захотел вдаваться в подробности и заявил, что ему противно говорить о Машкове, так как все-таки речь шла об одной из его дочек. Однако, на вопрос ведущего о харассменте, подтвердил, что это было.

Напомним, что родная дочь Машкова Мария отказалась от общения с отцом из-за его пропутинской позиции. Актриса заявила, что осуждает отца за его антиукраинскую политику и сейчас не хочет иметь с ним что-то общее.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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