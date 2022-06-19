Ембер Герд, що "розорилася", попалася на шопінгу в універсальному магазині (фото)

Ембер Герд вирішила зняти стрес після судових розглядів із Джонні Деппом за допомогою шопінгу, а потім згадала, що заборгувала колишньому чоловікові 8,3 млн доларів

Ембер Херд застукали за шопінгом / Фото: Getty Images, Скріншот із відео

Після публічного фіаско у суді Ембер Герд ще довго доведеться стикатися з осудними поглядами в громадських місцях. Навіть сходити пошопитися в магазин для актриси тепер проблема.

Нещодавно зірку "Аквамена" застали в одному з універсальних магазинів, де вона разом із сестрою, Вітні Енрікес, приміряла одяг. У виборі нарядів Ембер не була дріб'язковою і набрала повний візок, повідомляє TMZ.

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Скриншот із відео

Тільки ост усвідомивши, що її спіймали папараці, Ембер швидко залишила речі та пішла з магазину.

Скриншот із відео

Здавалося б, що такого в невинному поході магазинами? Однак усі пам'ятають, що відразу після судового вердикту Ембер заявила, що "на мілині". За словами голлівудської актриси, вона зовсім не має грошей, щоб виплачувати Джонні Деппу компенсацію у розмірі 8,3 мільйона доларів. Адвокати Ембер навіть подали апеляцію, щоб оскаржити рішення присяжних.

Але тепер схоже, що і цю справу Герд може програти. Навряд чи актриса, що розорилася, планувала віддавати борг Деппу лляними брюками, які вибирала в магазині.

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Нагадаємо, що Джонні Депп може вибачити Ембер Герд величезний борг, але за однієї умови.