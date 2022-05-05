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Рэпер Рэй Джей озвучил свою правду о секс-видео с Ким Кардашьян: кто все-таки слил ролик в Сеть?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 15:10
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В последнее время в Сети опять активно обсуждают старое хоум-видео звезды реалити-шоу Ким Кардашьян...
Рэпер решился обнародовать свою версию о ситуации с утечкой секс-видео
Рэпер решился обнародовать свою версию о ситуации с утечкой секс-видео / Фото: Getty Images

Недавно Ким Кардашьян сокрушалась о том, что боится, что бывший сольет в Сеть еще одно секс-видео. Ввиду того, какой резонанс вызвали ее слова в одном из эпизодов реалити о семействе Кардашьян, участник того видео – бывший возлюбленный Рэй Джей – озвучил свою позицию.

Рэпер Рэй Джей дал интервью Daily Mail решил рассказать миру свою правду, чтобы его имя не полоскали в прессе. По словам 41-летнего Рэя Джея, тогда, в 2007 году, его секс-видео с Ким Кардашьян, с которой они тогда были вместе, стало общедоступным не просто так. По его версии, это было сделано намеренно, чтобы заработать.

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Я сидел в тени более 14 лет, позволяя Кардашьян использовать мое имя, злоупотреблять им, зарабатывать миллиарды долларов. Я никогда в жизни не сливал секс-видео. Это никогда не было утечкой. Это всегда была сделка и партнерство между мной, Ким и Крис Дженнер, и мы были партнерами с самого начала этой истории, — признался Рэй Джей.

Рэй Джей
Рэй Джей / Фото: Getty Images

Рэпер утверждает, что не стал бы обнародовать столь интимную информацию о бывшей девушке без ее согласия. Также Рэй Джей говорит, что у него нет ни одной копии каких-либо видео с ее участием. Поэтому он так и негодует, что его подозревают в очередной "утечке" скандального ролика.

Он также добавил, что пленки с интимными видеозаписями всегда хранила сама Ким в ящике из-под обуви Nike под кроватью.

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Полагаю, у нее кровати побольше, и ящики получше. Вот как это произошло, – сказал рэпер.

Сейчас Рэй Джей сожалеет, что в свое время подписал контракт с Кардашьянами без юридической консультации. Очевидно, его имя еще не раз всплывет в новых эпизодах перезапуска "Семейства Кардашьян" на новой платформе.

Целая семья строит империю на лжи. Это душераздирающе неуважительное отношение ко всем артистам, которые были честны и верны своему ремеслу.

Рэй Джей и Ким Кардашьян
Рэй Джей и Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

По слухам, Ким Кардашьян и Крис Дженнер, ее мать, заработали на ленте порядка 100 миллионов долларов. Мы продолжаем следить за новостями по теме. Ответ от знаменитого семейства последует.

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К слову, на этой неделе обсуждают, что сестры Кардашьян впервые в полном составе появились на Met Gala.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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