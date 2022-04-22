Режиссер "Мистер и Миссис Смит" прилетел в Украину, чтобы снять фильм о войне

С началом войны об Украине заговорил весь мир, однако не все могли увидеть то, что на самом деле происходит в украинских городах. Показать миру правду взялись именитые режиссеры. Так, сценарист "Карточного домика" намерен снять фильм о Буче и Бородянке.
Показать военные преступления РФ в Украине намерен и голливудский режиссер и продюсер Даг Лайман, известный по фильмам "Мистер и Миссис Смит" и "Идентификация Борна". Лайман уже прилетел в Украину, о чем рассказал в интервью GMA.
Я снимаю фильмы об обычных людях в чрезвычайных обстоятельствах, и здесь 40 миллионов подобных историй, – рассказал режиссер.
Голливудский продюсер уже успел познакомиться с бабушкой Неониллой, зять которой сейчас служит на фронте, а она в это время делает коктейли Молотова против российских оккупантов и шьет вещмешки для бойцов ВСУ.
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Как Россия может доминировать в этой стране, когда бабушки держат в сарае две коробки с коктейлями Молотова? – пошутил в интервью Лайман.
Забавными фото с украинкой Лайман поделился в своем Instagram-аккаунте.
У бабушки Неонилы тоже есть ручная граната на швейном столе, – подписал фото с украинкой, которая держит куриные яйца, режиссер.
Ранее мы сообщали, что всемирно известный актер Лив Шрайбер готовит борщ для украинских беженцев в Перемышле.