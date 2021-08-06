Рианна не самая богатая: кто из западных звезд сейчас зарабатывает больше всех

Певица Рианна стала самой богатой артисткой мира, но если говорить о звездах шоу-бизнеса в целом, то есть знаменитости, состояния которых превышают общий заработок Ри

Рейтинг самых богатых знаменитостей / Фото: instagram.com/oprah, therihannabook.com/rihanna

Уроженка Барбадоса заработала целое состояние, которое, по подсчетам Forbes, превышает 1,7 миллиард долларов (около 45 миллиардов гривень).

Да, эта сумма делает Рианну самой богатой певицей планеты, хотя она и сколотила свое состояние не на музыке – львиную долю прибыли дали косметический бренд и компания по производству нижнего белья, принадлежащие Рианне.

Немного меньше барбадосской звезды заработал Jay-Z, который также лидирует в чарте самых богатых музыкантов. А самой богатой актрисой года стала 45-летняя блондинка Риз Уизерспун.

Актриса Риз Уизерспун на церемонии "Эмми" / Фото: Getty Images

Звезда фильма "Блондика в законе" имеет на счетах свыше 400 миллионов долларов. Подробнее о самых богатых звездах смотрите в сюжете:

Любопытно, что самым богатым актером, если брать всю киноиндустрию, а не только селебритис из Голливуда, считается звезда Болливуда Шахрукх Кхан. За годы своей карьеры он снялся в десятках фильмов и сериалов. И все эти ленты о любви принесли ему около 600 миллионов долларов.

Впрочем, самый богатой среди звезд шоу-бизнеса остается Опра Уинфри. 67-летняя американская телеведущая мегапопулярных ток-шоу заработала почти 3 миллиарда долларов.

Опра Уинфри / Фото: Getty Images

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