Російська актриса Лія Ахеджакова пожертвувала українській армії 10 тисяч доларів

Акторка не хоче бачити зруйнованими українські міста

Ахеджакова підтримала наших захисників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська акторка Лія Ахеджакова, яка завжди підтримувала Україну, вирішила допомогти українській армії. Вона перевела на її рахунок 10 тисяч доларів.

Про це акторка написала в Instagram.

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Деталі

Акторка зазначила, що не хоче бачити міста України зруйнованими, а людей — побитими та спустошеними

"Я підтримала армію України перекладом в 10000$, і закликаю вас зробити те ж саме! І ще раз кажу: мені правда дуже шкода, що таке сталося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоб все це закінчилося", — написала Ахеджакова.

Вона впевнена, що кошти підуть в правильне русло.

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Ситуацію за минулу добу

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних . Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини. На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам : техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова". Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога , який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб. У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста , зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.

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