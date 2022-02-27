Російська актриса Лія Ахеджакова пожертвувала українській армії 10 тисяч доларів

Російська акторка Лія Ахеджакова, яка завжди підтримувала Україну, вирішила допомогти українській армії. Вона перевела на її рахунок 10 тисяч доларів.
Про це акторка написала в Instagram.
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Акторка зазначила, що не хоче бачити міста України зруйнованими, а людей — побитими та спустошеними
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"Я підтримала армію України перекладом в 10000$, і закликаю вас зробити те ж саме! І ще раз кажу: мені правда дуже шкода, що таке сталося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоб все це закінчилося", — написала Ахеджакова.
Вона впевнена, що кошти підуть в правильне русло.
Ситуацію за минулу добу
- Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
- На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
- Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
- У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
- Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.