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Российский актер Марат Башаров "поплатился" за поддержку нападения Путина на Украину

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 15:17
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Российского актера с позором выгнали из театра из-за фото с Путиным, которое он опубликовал в Сети в день вторжения РФ на Украину
Марата Башарова с позором выгнали из театра.
Марата Башарова с позором выгнали из театра. / Фото: Instagram

Вторжение Кремля в Украину не обходит стороной никто. Многие звезды уже выразили свою позицию и заявили о поддержке украинцев. В то же время актер Марат Башаров, пока весь мир призывает Путина остановиться, выкладывает с ним фото в Instagram.

Утром 24 февраля на странице артиста было опубликовано архивное фото с Путиным. Башаров подписал фото одним словом: "Спасибо".

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Скриншот Instagram

Такой поступок разгневал многих фолловеров, которые уже выразили возмущение и отписались от актера.

А вот в театре "Школа современной пьесы", где в последнее время служил Марат Башаров, на эту публикацию отреагировали резко и однозначно.

Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я, художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М.А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы. Больше Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра, говорится в заявлении, сообщает Telegram-канал "Спроси у Трифона".

Скриншот Telegram-канал

Кто такой Марат Башаров

Марат Башаров – российский актер и телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан и лауреат гос премии РФ. Он снимался в "Ворошиловский стрелок", "Черная комната", "Свадьба" и т.д.

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Раньше Сергей Лазарев рассказал, что ему угрожают в РФ за гражданскую позицию. В то же время Земфира не стала отменять концерт на фоне войны, потому что "дико профессиональный человек".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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