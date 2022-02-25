Російський актор Марат Башаров "поплатився" за підтримку нападу Путіна на Україну

Російського актора з ганьбою вигнали з театру через фото з Путіним, яке він опублікував в Мережі у день наступу РФ на Україну

Марата Башарова з ганьбою вигнали із театру. / Фото: Instagram

Вторгнення Кремля в Україну не обходить осторонь ніхто. Багато зірок вже висловили свою позицію та заявили про підтримку українців. Водночас актор Марат Башаров, поки весь світ закликає Путіна зупинитись, викладає з ним фото в Instagram.

Вранці 24 лютого на сторінці артиста було опубліковано архівне фото з Путіним. Башаров підписав світлину одним словом: "Спасибі".

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Скріншот Instagram

Такий вчинок розгнівав чимало фоловерів, які вже вислови обурення та відписались від актора.

А от у театрі "Школа сучасної п'єси", де останнім часом служив Марат Башаров, на цю публікацію відреагували різко та однозначно.

Артист нашого театру Марат Башаров у нинішній найскладнішій, вкрай напруженій ситуації повівся огидно, як не може і не повинна поводитися людина, артист, громадянин! Я, художній керівник "Школи сучасної п'єси" Йосип Райхельгауз, однозначно засуджую поведінку та прояви артиста Башарова М.А. та приймаю рішення про неможливість нашої подальшої спільної роботи. Більше Башаров ніколи не вийде на сцену нашого театру, – йдеться в заяві, повідомляє Telegram-канал "Спроси у Трифона".

Скріншот Telegram-канал

Хто такий Марат Башаров

Марат Башаров – російський актор та телеведучий. Заслужений артист Республіки Татарстан та лауреат Державної премії РФ. Він знімався у "Ворошиловський стрілець", "Чорна кімната", "Весілля" тощо.

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Раніше Сергій Лазарєв розповів, що йому загрожують в РФ за громадянську позицію. Водночас Земфіра не стала скасовувати концерт на фоні війни, тому що "дико професійна людина".