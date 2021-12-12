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Рождественский вечер с Фрэнком Синатрой: лучшие песни для праздничного настроения

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
12 декабря, 12:02
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Если мандаринки и яркие гирлянды не добавляют праздничного настроения, пора включать любимые рождественские песни Фрэнка Синатры и полный "джинглбеллс" обеспечен!
Рождественские песни Фрэнка Синатры
Рождественские песни Фрэнка Синатры / Фото: Pexels, instagram.com/sinatra

Веселиться в Новый год все мы по традиции будем под песни Верки Сердючки, кстати, она выпустила новый трек по этому случаю. Ну а создавать романтический праздничный настрой в канун Рождества помогут старые-добрые мелодии Синатры, который, к слову, родился ровно 106 лет назад.

Только первые снежинки коснутся Земли, сразу включаем "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" и напеваем себе под нос знакомые строчки. А еще вспоминаем самую милую рекламу кофе из "нулевых", помните?

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Слышите звон колокольчиков? Да-да, это та самая "Jingle Bells"! Кстати, именно эту песню считают самой популярной рождественской мелодией в США, хотя изначально она была написана для Дня Благодарения.

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А теперь время легкого и немного волшебного рождественского вальса. Кто бы мог подумать, но "The Christmas Waltz" была написана в один из ужасно жарких дней в Лос-Анджелесе специально для Фрэнка Синатры.

Песня Синатры "Mistletoe And Holly" содержит в себе самые главные атрибуты Рождества – бабушкины пироги, рождественские огни, веточки остролиста и омелы. Вы знали, что в некоторых странах есть традиция – в рождественскую ночь влюбленные должны поцеловаться под омелой, чтобы всю жизнь быть вместе.

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"Have Yourself A Merry Little Christmas" (англ. – Веселого тебе Рождества) напоминает нам о том, что все обязательно будет хорошо и "проблемы останутся далеко". Изначально композиция имела грустное звучание, но именно Синатра попросил добавить ей праздничности и немного магии.

Все мы, как и Фрэнк Синатра, мечтаем о "белоснежном Рождестве", как в песне "White Christmas" – деревья укрытые снегом, звон бокалов и блеск елочных игрушек.

Вместе с последней композицией Фрэнка Синатры "We Wish You The Merriest" мы желаем вам самого веселого Рождества!

Фрэнк Синатра – краткая биография

Единственный сын итальянских эмигрантов с детства мечтал быть певцом, как его кумир Бинг Кросби. В начале пути Фрэнк выступал в мужских бэндах, а в 1943 году решился начать сольную карьеру. Спустя время его мечта сбылась и Синатра стал одним из самых востребованных музыкантов и актеров в США.

На счету Синатры множество наград, в том числе и "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Отныне и во веки веков", а также одиннадцать номинаций на премию "Грэмми". Журнал "Rolling stone" назвал Синатру величайшим исполнителем поп-музыки ХХ века.

Ходят слухи, что Фрэнк Синатра имел связи в итальянской мафией и его подозревали в аферах. Также именно с него был списан образ Джонни Фонтэйна, персонажа легендарного романа "Крестный отец".

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Мария Коробова
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