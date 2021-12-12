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Різдвяний вечір з Френком Сінатрою: найкращі пісні для святкового настрою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
12 грудня, 12:02
В закладинки
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Якщо мандаринки та яскраві гірлянди не додають святкового настрою, настав час включати улюблені різдвяні пісні Френка Сінатри та повний "джинглбеллс" забезпечений!
Різдвяні пісні Френка Сінатри
Різдвяні пісні Френка Сінатри / Фото: Pexels, instagram.com/sinatra

Веселитися у Новий рік усі ми за традицією будемо під пісні Верки Сердючки, до речі, вона випустила новий трек з цієї нагоди . Ну а створювати романтичний святковий настрій напередодні Різдва допоможуть старі добрі мелодії Сінатри, який, до речі, народився рівно 106 років тому.

Тільки перші сніжинки торкнуться Землі, одразу вмикаємо Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! і співаємо собі під ніс знайомі рядки. А ще згадуємо наймилішу рекламу кави з "нульових", пам'ятаєте?

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Чуєте дзвін дзвіночків? Так-так, це та сама "Jingle Bells"! До речі, саме цю пісню вважають найпопулярнішою різдвяною мелодією в США, хоч спочатку вона була написана для Дня Подяки.

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А тепер час легкого та трохи чарівного різдвяного вальсу. Хто б міг подумати, але "The Christmas Waltz" була написана в один з дуже спекотних днів в Лос-Анджелесі спеціально для Френка Сінатри.

Пісня Сінатри "Mistletoe And Holly" містить у собі найголовніші атрибути Різдва – бабусині пироги, різдвяні вогні, гілочки гостроліста та омели. Ви знали, що в деяких країнах є традиція – у різдвяну ніч закохані мають поцілуватися під омелою, щоби все життя бути разом.

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"Have Yourself A Merry Little Christmas" (Англ. – Веселого тобі Різдва) нагадує нам про те, що все обов'язково буде добре, і "проблеми залишаться далеко". Спочатку композиція мала сумне звучання, але саме Синатра попросив додати їй святковості та трохи магії.

Всі ми, як і Френк Сінатра, мріємо про "біле Різдво", як у пісні "White Christmas" – дерева вкриті снігом, дзвін келихів і блиск ялинкових іграшок.

Разом з останньою композицією Френка Сінатри "We Wish You The Merriest" ми бажаємо вам найвеселішого Різдва!

Френк Сінатра – коротка біографія

Єдиний син італійських емігрантів змалку мріяв бути співаком, як його кумир Бінг Кросбі. На початку шляху Френк виступав у чоловічих бендах, а 1943 року зважився розпочати сольну кар'єру. Згодом його мрія збулася і Сінатра став одним із найбільш затребуваних музикантів та акторів у США.

На рахунку Сінатри безліч нагород, у тому числі і "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Відтепер і на віки віків", а також одинадцять номінацій на премію "Греммі". Журнал "Rolling stone" назвав Сінатру найбільшим виконавцем поп-музики ХХ століття.

Ходять чутки, що Френк Сінатра мав зв'язки з італійською мафією і його підозрювали в аферах. Також саме з нього було списано образ Джонні Фонтейна, персонажа легендарного роману "Хрещений батько".

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