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Рыжий из Иванушек рассказал о проблемах в личной жизни после болезненного развода

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 11:50
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Андрей Григорьев-Апполонов прожил в браке с женой Мариной 17 лет. Слухи о разладе в семье стали ходить в 2019 году. Певец все отрицал
/ Фото: скриншот

Только спустя несколько месяцев после начала слухов о романе тогда еще своей жены Марины с баскетболистом Андреем Зубковым солист группы Иванушки International он признался, что все-таки не удалось сохранить семью.

Марина сразу же после развода вышла замуж с баскетболиста. Она родила второму мужу двоих детей. А вот Андрей Григорьев Апполонов так и не смог наладить личную жизнь после развода.

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Андрей Григорьев-Апполонов с бывшей супругой
Андрей Григорьев-Апполонов с бывшей супругой / Фото: instagram.com/apollonov_ag

Хоть в СМИ регулярно обсуждают его возможные романы с моделями, но сам артист не спешит их подтверждать. В программе "Секрет на миллион" артист рассказал о своей личной жизни после расставания с женой.

В последний раз я сильно влюблялся в жену Машку. Потом таких чувств уже не было. Не уверен, что когда-нибудь еще влюблюсь. А сердечко-то хочет, – цитирует Рыжего из "Иванушек" издание StarHit.

Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов прожил в браке с Марией Банковой 17 лет. Пара воспитывает двоих сыновей – Артемия и Ивана.

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Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной и сыновьями
Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной и сыновьями / Фото: instagram.com/apollonov_ag

После развода дети живут с отцом, но могут видеться с мамой в любое время. Андрею и Марии удалось сохранить хорошие отношения.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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