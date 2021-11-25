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Рудий з Іванушек розповів про проблеми в особистому житті після болючого розлучення

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 11:50
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Андрій Григор'єв-Апполонов прожив у шлюбі із дружиною Мариною 17 років. Чутки про розлад у сім'ї почали ходити у 2019 році. Співак все заперечував
Андрій Григор'єв-Апполонов розповів про особисте життя після розлучення з дружиною Мариною
Андрій Григор'єв-Апполонов розповів про особисте життя після розлучення з дружиною Мариною / Фото: скриншот

Лише через кілька місяців після початку чуток про роман тоді ще своєї дружини Марини з баскетболістом Андрієм Зубковим соліст гурту "Іванушки International" зізнався, що таки не вдалося зберегти родину.

Марина відразу ж після розлучення вийшла заміж із баскетболіста. Вона народила другому чоловікові двох дітей. Зі співаком Марині вдалося зберегти добрі стосунки, зовсім недавно вона разом із Зубковим була на концерті колишнього.

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А ось Андрій Григор'єв-Апполонов так і не зміг налагодити особисте життя після розлучення.

Андрій Григор'єв-Апполонов з колишньою дружиною
Андрій Григор'єв-Апполонов з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/apollonov_ag

Хоч у ЗМІ регулярно обговорюють його можливі романи із моделями, але сам артист не поспішає їх підтверджувати. У програмі "Секрет на мільйон" артист розповів про своє особисте життя після розлучення з дружиною.

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Востаннє я сильно закохувався у дружину Машку. Потім таких почуттів уже не було. Не впевнений, що колись ще закохаюся . А серце хоче, – цитує Рудого з "Іванушек" видання StarHit.

Нагадаємо, Андрій Григор'єв-Апполонов прожив у шлюбі з Марією Банковою 17 років. Пара виховує двох синів – Артемія та Івана. Після розлучення діти живуть із батьком, але можуть бачитися з мамою у будь-який час.

/ Фото: instagram.com/apollonov_ag

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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