Самолет Элтона Джона едва не разбился – приземлился с третьего раза

Недавний полет Элтона Джона чуть не закончился трагедией. Bombardier Global Express Элтона Джона попал в шторм Франклин

Артист попал в неприятную ситуацию / Фото: Getty Images

Как сообщает The Sun, 74-летний Элтон Джон едва не разбился на своем частном самолете Bombardier Global Express по пути на концерт в Нью-Йорк. Так, артист стал заложником погодных условий: его самолет попал в шторм Франклин, из-за которого страдают в Европе.

По информации издания, самолет Элтона Джона вылетел в 10 утра, но на высоте 10 тысяч футов пилот сообщил об отказе гидравлики и повернул назад. В связи с ситуацией пилот запросил аварийную посадку и дважды пытался приземлиться в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире, но лишь с третьей попытки им удалось совершить посадку.

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Элтон Джон сейчас в центре внимания / Фото: Getty Images

О том, что на борту находится Элтон Джон, узнали свидетели, которые из-за инцидента собрались у аэропорта. Пока что комментария от артиста нет, но источник утверждает, что Элтон Джон буквально "был потрясен".

Несмотря на ситуацию, артист успел на свой концерт в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road Tour.

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Артист все же попал на концерт / Фото: Getty Images

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