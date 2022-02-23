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Самолет Элтона Джона едва не разбился – приземлился с третьего раза

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 20:25
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Недавний полет Элтона Джона чуть не закончился трагедией. Bombardier Global Express Элтона Джона попал в шторм Франклин
Артист попал в неприятную ситуацию
Артист попал в неприятную ситуацию / Фото: Getty Images

Как сообщает The Sun, 74-летний Элтон Джон едва не разбился на своем частном самолете Bombardier Global Express по пути на концерт в Нью-Йорк. Так, артист стал заложником погодных условий: его самолет попал в шторм Франклин, из-за которого страдают в Европе.

По информации издания, самолет Элтона Джона вылетел в 10 утра, но на высоте 10 тысяч футов пилот сообщил об отказе гидравлики и повернул назад. В связи с ситуацией пилот запросил аварийную посадку и дважды пытался приземлиться в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире, но лишь с третьей попытки им удалось совершить посадку.

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Элтон Джон сейчас в центре внимания
Элтон Джон сейчас в центре внимания / Фото: Getty Images

О том, что на борту находится Элтон Джон, узнали свидетели, которые из-за инцидента собрались у аэропорта. Пока что комментария от артиста нет, но источник утверждает, что Элтон Джон буквально "был потрясен".

Несмотря на ситуацию, артист успел на свой концерт в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road Tour.

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Артист все же попал на концерт
Артист все же попал на концерт / Фото: Getty Images

Также сегодня обсуждают архивное видео с Тиной Кароль.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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