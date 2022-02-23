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Літак Елтона Джона ледь не розбився – приземлився з третього разу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 20:25
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Нещодавній політ Елтона Джона мало не закінчився трагедією. Bombardier Global Express Елтона Джона потрапив у шторм Франклін
Артист потрапив у неприяємну ситуацію
Артист потрапив у неприяємну ситуацію / Фото: Getty Images

Як повідомляє The Sun, 74-річний Елтон Джон мало не розбився на своєму приватному літаку Bombardier Global Express дорогою на концерт у Нью-Йорк. Так, артист став заручником погодних умов: його літак потрапив у шторм Франклін, через який страждають у Європі.

За інформацією видання, літак Елтона Джона вилетів о 10-й ранку, але на висоті 10 тисяч футів пілот повідомив про відмову гідравліки і повернув назад. У зв'язку із ситуацією пілот запросив аварійну посадку і двічі намагався приземлитися в аеропорту Фарнборо в Хемпширі, але лише з третьої спроби їм вдалося здійснити посадку.

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Элтон Джон зараз у центрі уваги
Элтон Джон зараз у центрі уваги / Фото: Getty Images

Про те, що на борту перебуває Елтон Джон, дізналися свідки, які через інцидент зібралися біля аеропорту. Поки що коментаря від артиста немає, але джерело стверджує, що Елтон Джон буквально "вражений".

Попри ситуацію, артист встиг на свій концерт у рамках туру Farewell Yellow Brick Road Tour.

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Артист все же потрапив на концерт
Артист все же потрапив на концерт / Фото: Getty Images

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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