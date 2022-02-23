Літак Елтона Джона ледь не розбився – приземлився з третього разу

Нещодавній політ Елтона Джона мало не закінчився трагедією. Bombardier Global Express Елтона Джона потрапив у шторм Франклін

Артист потрапив у неприяємну ситуацію / Фото: Getty Images

Як повідомляє The Sun, 74-річний Елтон Джон мало не розбився на своєму приватному літаку Bombardier Global Express дорогою на концерт у Нью-Йорк. Так, артист став заручником погодних умов: його літак потрапив у шторм Франклін, через який страждають у Європі.

За інформацією видання, літак Елтона Джона вилетів о 10-й ранку, але на висоті 10 тисяч футів пілот повідомив про відмову гідравліки і повернув назад. У зв'язку із ситуацією пілот запросив аварійну посадку і двічі намагався приземлитися в аеропорту Фарнборо в Хемпширі, але лише з третьої спроби їм вдалося здійснити посадку.

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Элтон Джон зараз у центрі уваги / Фото: Getty Images

Про те, що на борту перебуває Елтон Джон, дізналися свідки, які через інцидент зібралися біля аеропорту. Поки що коментаря від артиста немає, але джерело стверджує, що Елтон Джон буквально "вражений".

Попри ситуацію, артист встиг на свій концерт у рамках туру Farewell Yellow Brick Road Tour.

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Артист все же потрапив на концерт / Фото: Getty Images

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