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Брижит Макрон и Мишель Обама – не трансгендеры. Украинский хирург привел весомый аргумент

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 16:27
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Этот год супруга президента Франции запомнит надолго. В последнее время в западных СМИ стали писать, что Брижит Макрон на самом деле трансгендер , которого раньше звали Жан-Мишель Транье
/ Фото: Getty Images

Эти слухи ходили не один месяц, но в последнее время достигли пика. Супруга президента Франции не намерена это терпеть и подала в суд на СМИ. Интересно, что про супруга экс-президента США, Мишель Обаму, ходили такие же слухи.

"Сегодня" решили разобраться, действительно ли Брижит Макрон могла сменить пол. В этом нам помог пластический хирург Александр Бебих, который ранее рассказал об особенностях липосакции.

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Брижит Макрон – трансгендер?

Как пишет портал Numerama, первые новости о трансгендерном происхождение первой леди Франции появились в сентябре месяце в конспирологическом журнале Faits & Documents. Статья вышла под названием "Тайны Брижит Макрон". В ней шла речь о трехлетнем расследовании, поддержанном "многими экспертами". Но тогда эта история особо не обсуждалась.

Брижит Макрон
Брижит Макрон / Фото: AFP

Новая волна слухов о смене пошла после того как эту тему подхватили соцсети. Во Франции тег #JeanMichelTrogneux несколько дней держался в трендах.

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В соцсетях стали делать разные публикации и строить свои теории.

Брижит Макрон ("первая леди"), трансгендер? Вопрос, который сейчас задают себе французы… Я никого не клевещу. Это анатомическое наблюдение. Как вы думаете?

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Проблема в том, что невеста на фото – одна из сестер Брижит. Фото Брижит в молодости никто не нашел.

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, что эти слухи начали распространяться в интернете в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции в 2022 году. Эммануэль Макрон пока официально не подтверждал выдвижение своей кандидатуры, но многие уверены, что он пойдет на второй срок.

Мишель Обама – трансгендерная женщина?

В СМИ иногда появляются слухи, что жена бывшего президента в США – трансгендерная женщина. Половая принадлежность Мишель Обамы обсуждается с 2009 года.

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Телеведущий Алекс Джонс в эфире своей программы в качестве доказательств приводил видео- и фотоматериалы, на которых, к примеру, виден бугорок в паховой области в складках платья супруги Барака Обамы.

Twitter
Twitter
Twitter
Twitter

Телеведущий утверждал, что раньше Мишель Обаму звали Майклом. Супруга бывшего президента США эти слухи не комментирует.

Первые операции по смене пола

Несмотря на то, что первая в мире операция по коррекции пола была проведена почти 100 лет назад в Дании – она была сделана в 1931 году, рождение детей трансгендерами пока под вопросом.

Еще одним важным этапом развития подобных операций стало открытие в 1972 году препарата "Циклоспорин". Он показал хорошие результаты для процесса реабилитации прооперированных пациентов, поскольку препятствовал отторжению организмом трансплантированных тканей. Бум трансгендерных операций пришелся на 2010-е годы, когда технологии, так хирургические, так и фармацевтические, шагнули вперед.

Брижит – не трансгендер?

Брижит Макрон 68 лет и она имеет троих детей, рожденных в 1975, 1977 и в 1984 годах. По словам Александра Бебиха, если сегодня, а особенно с 2013, когда в Швеции родился первый в мире ребенок после пересадки матки от живого донора и с 2018 года, когда в Бразилии родился первый ребенок, выношенный в трансплантированной матке, идут споры о том, имеют ли право трансгендеры на пересадку матки, то в 1975 роду об это речь не шла. И медицина была на другом уровне.

У транс-женщин все равно остаются мужские особенности внешности и организма в целом – их таз гораздо уже, нежели у женщин того же роста. И даже если трансплантация матки пройдет успешно, вынашивание ребенка произойдет, то транс-женщина с малой долей вероятности сможет родить естественным путем, – говорит Александр Бебех.

Хирург Александр Бебих рассказал о смене пола Брижит Макрон
Хирург Александр Бебих рассказал о смене пола Брижит Макрон / Фото: пресс-служба

Вопросами деторождения занимается основатель лондонской трансгендерной клиники британский хирург Кристофер Инглфилд. Он несколько последних лет активно занимается практикой имплантации матки трансгендерам и утверждает, что на сегодняшний день это вполне реальная операция.

Важно понимать, что сегодня хирургические операции по смене пола с мужского на женский включают целый ряд хирургических вмешательств. Первые это – орхиэктомия или удаление яичек, пенэктомия или удаление тела полового члена, а также феминизирующая маммопластика – увеличение груди или ее коррекция, – говорит Александр Бебих.

Александр также уточняет:

Кроме того, проводится феминизирующая вагинопластика – формирование влагалища и других половых женских органов. Часто выполняется липосакция – удаление избыточных жировых отложений, что сформировались по мужскому типу на животе и талии, глютеопластика (увеличение или коррекция формы ягодицы), хондроларингопластика (уменьшение размера кадыка).

Все эти операции занимают долгое время, как и тщательная подготовка к ним. Учитывая тот факт, что и Брижит, и Мишель родили нескольких детей, а в их биографии нет периодов, когда они надолго пропадали из виду, теории о смене пола вызывают большое сомнение.

Ране мы писали, что модель-трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Armani Beauty.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Элина Пелешенко
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