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Сеть смутил внешний вид Виктории Бэкхем: Что у нее с губами?

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 11:04
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Виктория Бэкхем посетила программу Good Morning America и удивила поклонников переменами во внешности
/ Фото: Скриншот из YouTube

Виктория Бекхэм дала новое интервью, в котором рассказала о своей линии косметики и счастливом браке с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Также она заявила, что возвращаться в Spice Girle не собирается. Но поклонников Виктории волновало больше не само интервью, а внешний вид звезды.

В Сети предполагают, что супруга Бэкхема слишком увлеклась коррекцией внешности. По мнению поклонников, Виктория увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Фото: Скриншот из YouTube

Некоторые стали предполагать, что может у Виктории проблемы со здоровьем.

  • "Похоже, у нее какая-то аллергическая реакция – почему люди делают с собой эту фальшивую чушь ??"
  • "Трудно прислушаться к советам о красоте от того, кто сделал свое лицо похожим на ... это."
  • О Господи!!! Что она сделала со своими губами"
  • "Что с ней случилось? Раньше она была такой красивой! Может, она заболела."
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Сама Виктория Бекхэм никак не комментирует слухи о переменах во внешности.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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