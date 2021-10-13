Сеть смутил внешний вид Виктории Бэкхем: Что у нее с губами?

Виктория Бекхэм дала новое интервью, в котором рассказала о своей линии косметики и счастливом браке с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Также она заявила, что возвращаться в Spice Girle не собирается. Но поклонников Виктории волновало больше не само интервью, а внешний вид звезды.
В Сети предполагают, что супруга Бэкхема слишком увлеклась коррекцией внешности. По мнению поклонников, Виктория увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.
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Некоторые стали предполагать, что может у Виктории проблемы со здоровьем.
- "Похоже, у нее какая-то аллергическая реакция – почему люди делают с собой эту фальшивую чушь ??"
- "Трудно прислушаться к советам о красоте от того, кто сделал свое лицо похожим на ... это."
- О Господи!!! Что она сделала со своими губами"
- "Что с ней случилось? Раньше она была такой красивой! Может, она заболела."
Сама Виктория Бекхэм никак не комментирует слухи о переменах во внешности.