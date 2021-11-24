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Сеть смутили танцы Анастасии Волочковой: "Уже совсем не соображает, что показывает" (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 13:30
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Известная российская балерина показала, как готовится к новому спектаклю. Но не все оценили репетицию Анастасии Волочковой
Танцы Анастасии Волочковой раскритиковали
Танцы Анастасии Волочковой раскритиковали / Фото: instagram.com/volochkova_art

Известную балерину часто обсуждают в Сети. На этот раз Анатасия Волочкова решила опубликовать не свой знаменитый шпагат, а показать отрывок из предстоящего спектакля.

Балерина отметила, что подготовка к спектаклю – это ответственный и напряженный момент.

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Я никогда не жалею сил для занятия любимым делом, начиная с самого детства. Ведь это очень большая ответственность – выходить на сцену перед многочисленными зрителями. Волнения не передать! Когда понимаешь, что не имеешь права на ошибку. И даже в балетном зале на репетиции, если что-то не получается, я очень расстраиваюсь. Но никогда не выхожу из зала, пока не отточу все движения и элементы до конца, – написала балерина в Instagram.

Но подписчики Анастасии Волочковой, посмотрев видео с репетиции, не спешили писать комплименты. Наоборот, многие раскритиковали танец.

  • "С каждым разом все хуже и хуже"
  • "Вы как кузнечик. Простите, но это не балет"
  • "Тяжеловата барыня"
  • "Не зря ее в свое время из Большого выгнали. Это же стыдобище, а не танец. Она что, уже совсем не соображает, что показывает"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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