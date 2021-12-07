Сеть смутило совместное фото Наташи Королевой с Тарзаном: Искусственные лица

Популярная певица Наташа Королева впервые за долгое время посетила светское мероприятие вместе с мужем

Наташу Королеву захейтили за фотошоп / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева хоть и простила Тарзану измену, но в последнее время почти не публикует совместных фото с мужем, а светские мероприятия и музыкальные премии посещает с сыном или мамой. Но в этот раз компанию певицы составил Тарзан.

У себя в Instagram певица поделился новым снимком. Естественно, не все оценили фото Наташи Королевой.

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Наташа Королева опубликовала новое фото с Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star

В комментариях певицу обвинили в использовании большого количества фотошопа.

" Я думала Бабкина с Тарзаном – ппц зубы как унитазы сделали"

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"Искусственные лица. Извините"

"Зачем так фотошопить"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, что пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа.

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Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы.

Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

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