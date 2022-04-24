Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Шон Пенн официально развелся с молодой женой: "Я облажался в браке"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Лейле Джордж известный актер и режиссер женился в 2020 году, а на развод пара подала уже в 2021-м
Шон Пенн и Лейла Джордж официально развелись
Шон Пенн и Лейла Джордж официально развелись / Фото: Getty Images

На днях суд расторг брак 61-летнего Шона Пенна и 30-летней Лейлы Джордж. Причиной расставания знаменитый актер, который приехал во Львов, помогать украинцам, назвал "непримиримые разногласия".

О том, что Пенн и Джордж развелись официально, сообщило издание TMZ.

Реклама

Обладатель "Оскара" и австралийская актриса были вместе с 2016 года, а поженились лишь в июле 2020 года. Прошло чуть больше года и в октябре 2021-го Лейла Джордж подала на развод.

В январе 2022-го стало известно, что эксы наняли частного судью, дабы ускорить бракоразводный процесс.

Шон и Лейла закрутили роман в 2016 году
Шон и Лейла закрутили роман в 2016 году / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее в этом месяце Шонн Пенн рассказал о своих отношениях с бывшей женой, в том числе о том, как он "испортил брак".

Есть женщина, в которую я влюблен, Лейла Джордж, которую я видел изо дня в день, но я облажался с браком. Технически мы были женаты один год, но пять лет я был очень небрежным парнем, – сказал он.

Шон Пенн активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Актер несколько раз приезжал в Киев и Львов, помогал волонтерам, он открыто рассказывает о российской агрессии.

А недавно в интервью Шон Пенн заявил, что рассматривал возможность снова приехать в Украину и с оружием в руках противостоять оккупантам.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Квадратные метры
Звездные дома, разрушенные оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять