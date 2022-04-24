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Шон Пенн офіційно розлучився з молодою дружиною: "Я облажався"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 14:20
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Із Лейлою Джордж відомий актор і режисер одружився в 2020 році, а на розлучення пара подала вже у 2021-му
Шон Пенн і Лейла Джордж офіційно розлучилися
Шон Пенн і Лейла Джордж офіційно розлучилися / Фото: Getty Images

Днями суд розірвав шлюб 61-річного Шона Пенна та 30-річної Лейли Джордж. Причиною розлучення знаменитий актор, який приїхав до Львова, допомагати українцям, назвав "непримиренні розбіжності"

Про те, що Пенн та Джордж розлучилися офіційно, повідомило видання TMZ.

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Власник "Оскара" та австралійська акторка були разом з 2016 року, а одружилися лише у липні 2020 року. Пройшло трохи більше року і жовтні 2021-го Лейла Джордж подала на розлучення.

У січні 2022-го стало відомо, що екси найняли приватного суддю, щоб прискорити процес розлучення.

Шон та Лейла закрутили роман у 2016 році
Шон та Лейла закрутили роман у 2016 році / Фото: Getty Images

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Раніше цього місяця Шонн Пенн розповів про свої стосунки з колишньою дружиною, зокрема про те, як він "зіпсував шлюб".

Є жінка, в яку я закоханий, Лейла Джордж, яку я бачив день у день, але я облажався. Технічно ми були одружені один рік, але п'ять років я був дуже недбалим хлопцем, – сказав він.

Шон Пенн активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Актор кілька разів приїжджав до Києва та Львова, допомагав волонтерам, він відкрито розповідає про російську агресію.

А нещодавно в інтерв'ю Шон Пенн заявив, що розглядав можливість знову приїхати в Україну та зі зброєю в руках протистояти окупантам.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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