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Собчак посмеялась над своим богатством, надев кольцо на 185 тыс. гривен (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
3 августа, 11:09
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39-летняя журналистка и телеведущая знаменита своей эпатажностью, но никогда не боится показывать себя такой, какая она есть
Ксения Собчак позировала с дорогими кольцами
Ксения Собчак позировала с дорогими кольцами / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В этот раз Ксения Собчак, которая показала свою растяжку как у Волочковой, решила "похвастаться" своими успехами в карьере. Несмотря на то, что звезда входит в десятку самых успешных деятелей российского шоу-бизнеса, она не перестает иронизировать над собой. На новом фото телеведущая сделала для себя "люксовый" образ, надев дорогое кольцо и добавила скрин статьи рейтинга Forbes, в котором она заняла седьмое место.

Пост в Instagram Ксения Собчак сопроводила не менее ироничной подписью.

Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку "самых успешных деятелей шоубизнеса" и поэтому надел "тяжелый люкс": красивейшее кольцо, – написала Ксения Собчак.

На пальце Ксении Собчак было кольцо с большим камнем от бренда parure.at, стоимость которого составляет более 500 тысяч рублей (около 185 тысяч гривен).

Смотрите в ролике, что делать с ненужными кольцами:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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