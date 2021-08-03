Сосєдов оцінив доходи Пугачової: Гаррі і Ліза можуть марнувати життя

Музичний критик Сергій Сосєдов, розмірковуючи на тему заробітку зірок в період пандемії, не міг не згадати Аллу Пугачову

Сергій Сосєдов прокоментував доходи Алли Пугачової / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Сергій Сосєдов вже встиг розкритикувати творчість Алли Пугачової , тепер музичний критик вирішив поміркувати про фінансовий стан співачки. Сосєдов засудив артистів, які скаржаться на падіння доходів через пандемію. Музичний критик вважає, що багато зірок вже заробили грошей на кілька поколінь вперед.

Як приклад Сосєдов привів Максима Галкіна і Аллу Пугачову.

Припинити виступати вже багатьом час. Вони вже заробили не тільки собі до кінця своїх днів, але і своїм дітям, а дехто і онукам. Уже й діти їх можуть не працювати – у тих же Пугачової і Галкіна. Ліза, Гаррі – вони можуть марнувати життя, тому що у них вже такий статок, що нам з вами навіть не снилося, – заявив Сосєдов виданню NEWS.RU

Алла Пугачова і Максим Галкін є одними з найбільш високооплачуваних артистів Росії / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

До слова, Алла Пугачова і Максим Галкін не належать до тих артистам, який скаржаться на проблеми з фінансами. Кілька місяців тому зіркова пара увійшла до списку найбільш високооплачуваних артистів в Росії.

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