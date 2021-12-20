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Российский певец перепел Червону руту в лирической обработке и нарвался на критику Соседова: "Какая-то тягомотина""

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 16:02
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Авраам Руссо в эфире российского шоу представил свою версию хита Софии Ротару "Червона рута". Музыкальный критик Сергей Соседов такое исполнение назвал неинтересным
Авраам Руссо перепел хит Софии Ротару в эфире российской передачи
Авраам Руссо перепел хит Софии Ротару в эфире российской передачи / Фото: скриншот

Авраам Руссо, который недавно честно ответил на вопрос об отношениях с Кристиной Орбакайте, в эфире проекте "Ты суперстар" перепел песню из репертуара Софии Ротару, написанную Владимиром Ивасюком.

Пел он знаменитый хит как лирическую медленную композицию в обрамлении красивой новогодней атмосферы и с виолончелисткой в стеклянном шаре.

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Сергей Соседов раскритиковал такую версию песни.

Это хит Ротаровский. Эта песня ассоциируется с ней, с ее лучезарностью, но сегодня мы услышали совершенно иную песню. И мне такое исполнение кажется неинтересным. Оно ориентировано на вокал, на демонстрацию вокальных данных певца, а они великолепны. Голос красивого тембра у Авраама, но здесь нужно показывать достоинства песни. Нужен кач. Без кача, без драйва это не та песня. Красоту голоса демонстрировать в ущерб композиции мне кажется неверным. Я не получил то, чего я ждал здесь. Все какая-то тягамотина. Пусть и красивая, – заявил музыкальный критик.

Стоит отметить, в Сети оценили лирическую версию "Червоної рути".

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  • "Очень бережно, красиво и чувственно. Смысл слов песни в вашем исполнении дошел до сердца"
  • "Авраам! Благодарю от всего сердца за выбор украинской песни"
  • "Невероятно! Как душевно"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Недавно Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачева стала популярнее Софии Ротару.

Элина Пелешенко
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