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С каким певцом Алла Пугачева не одобряла отношения Кристины Орбакайте

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
14 ноября, 17:09
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Авраам Руссо и Кристина Орбакайте в свое время записали несколько совместных песен. Артисты проводили много времени вместе. В СМИ поговаривали, что их связывает не просто дружба
Алла Пугачева не хотела, чтобы Кристина Орбакайте не встречалась с Авраамом Руссо
Алла Пугачева не хотела, чтобы Кристина Орбакайте не встречалась с Авраамом Руссо / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Авраам Руссо не отрицает, что их с Кристиной Орбакайте связывали теплые дружеские отношения, которые могли перерасти в романтические. Это не нравилось Алле Пугачевой.

Даже Пугачева звала к себе Пригожина (он тогда был продюсером Руссо – прим. ред), по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком, – сказал Авраам Руссо в программе "Секрет на миллион".

Кристина Орбакайте и Авраам Руссо никогда встречались
Кристина Орбакайте и Авраам Руссо никогда встречались / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Да и сам певец не спешил заводить роман с Кристиной Орбакайте.

Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все.

Сейчас Кристина Орбкайте и Авраам Руссо поддерживают отношения. Певец не исключает, что они с дочерью Аллы Пугачевой могут записать еще один дуэт.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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