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Російський співак переспівав Червону руту в ліричній обробці і нарвався на критику Сосєдова: "Якась тягомотина"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 16:02
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Авраам Руссо в ефірі російського шоу представив свою версію хіта Софії Ротару "Червона рута". Музичний критик Сергій Сосєдов таке виконання назвав нецікавим
Авраам Руссо переспівав хіт Софії Ротару в ефірі російської передачі
Авраам Руссо переспівав хіт Софії Ротару в ефірі російської передачі / Фото: скриншот

Авраам Руссо, який нещодавно чесно відповів на питання про стосунки з Крістіною Орбакайте, в ефірі проєкті "Ти суперстар" переспівав пісню з репертуару Софії Ротару, написану Володимиром Івасюком.

Співав він знаменитий хіт як ліричну повільну композицію в обрамленні гарної новорічної атмосфери та з віолончелісткою у скляній кулі.

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Сергій Сосєдов розкритикував таку версію пісні.

Це хіт Ротаровський. Ця пісня асоціюється з нею, з її променистістю, але сьогодні ми почули зовсім іншу пісню. І мені таке виконання здається нецікавим. Воно орієнтоване на вокал, демонстрацію вокальних даних співака, які чудові. Голос красивого тембру у Авраама, але тут потрібно показувати переваги пісні. Потрібен кач. Без кача, без драйву це не та пісня. Красу голосу демонструвати на шкоду композиції мені здається неправильним. Я не отримав те, що я чекав тут. Все якась тягамотіна. Нехай і гарна, – заявив музичний критик.

Варто зазначити, що в Мережі оцінили ліричну версію "Червоної руті".

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  • "Дуже дбайливо, красиво і чуттєво. Сенс слів пісні у вашому виконанні дійшов до серця"
  • "Авраам! Дякую від щирого серця за вибір української пісні"
  • "Неймовірно! Як душевно"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нещодавно Сергій Сосєдов пояснив, чому Алла Пугачова стала популярнішою за Софію Ротару.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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